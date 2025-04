Pronostico e statistiche Alaves-Real Madrid

Alaves e Real Madrid si affrontano in un momento cruciale della Liga. La pressione è tutta sul Real, che deve riprendersi dopo una serie di risultati negativi. Gli uomini di Ancelotti devono rimanere concentrati sulla competizione domestica, mentre affrontano anche sfide importanti in Champions League. L’Alaves, dal canto suo, cerca di restare fuori dalla zona retrocessione, ma il compito si prospetta arduo contro una delle squadre più quotate al mondo.

Statistiche recenti del Real Madrid

Il Real Madrid si trova attualmente al terzo posto in Liga, a quattro punti dal Barcellona e a tre dall’Atletico Madrid. Dopo due sconfitte consecutive, contro Valencia e Arsenal, i “Blancos” devono necessariamente invertire la rotta.

Posizione attuale: 3° in classifica

3° in classifica Punti: 60, con un bottino di 18 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte

60, con un bottino di 18 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte Media gol: 2,15 reti a partita

2,15 reti a partita Ultime partite: Sconfitta 3-0 contro l’Arsenal, sconfitta 2-1 contro il Valencia

Il Real Madrid si presenta all’incontro contro l’Alaves con l’obiettivo di ottenere una vittoria che risollevi le sorti del campionato. Ancelotti potrebbe optare per un turnover mirato, dato che la squadra è impegnata anche nei quarti di finale di Champions League. Il tecnico italiano sa bene quanto sia importante non perdere ulteriore terreno in campionato, e la sfida contro l’Alaves rappresenta un’opportunità da non sprecare.

D’altra parte, l’Alaves, reduce da una vittoria contro il Girona, è consapevole che la salvezza non si gioca contro il Real Madrid. Tuttavia, una buona prestazione potrebbe dare fiducia per le prossime partite.

Le quote vedono il Real Madrid favorito, con una vittoria quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.60 su Snai. Gli scommettitori dovrebbero considerare anche il potenziale turnover del Real, che potrebbe influire sulle dinamiche della partita.

In sintesi, il Real Madrid non può permettersi ulteriori passi falsi. La vittoria contro l’Alaves è essenziale per mantenere il contatto con la vetta della classifica. Le quote favoriscono nettamente i “Blancos”, ma il calcio sa essere imprevedibile. Seguici per ulteriori analisi e aggiornamenti sulle prossime partite della Liga!