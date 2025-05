Home | Pronostico draft NBA: statistiche e chance per Momo Faye

Il mondo del basket italiano si prepara a vivere uno dei suoi momenti più emozionanti grazie alla possibile selezione di Momo Faye nel prossimo draft NBA. Il giovane talento della Pallacanestro Reggiana, nato nel 2005 e cresciuto nelle giovanili biancorosse, è stato recentemente inserito da ESPN tra i 59 nomi papabili per le franchigie del basket statunitense. Questa menzione testimonia non solo la crescita personale di Faye, ma anche l’attenzione che gli esperti internazionali stanno riservando al basket italiano.

Le statistiche di Momo Faye e l’interesse dei Cavaliers

Il talento di Momo Faye non è passato inosservato: nella simulazione del ‘mockdraft’, il giovane della Pallacanestro Reggiana viene pronosticato alla 58ª scelta, attualmente in possesso dei Cleveland Cavaliers. Questa squadra, celebre per aver lanciato LeBron James e protagonista dello storico successo NBA del 2016, potrebbe dunque accogliere tra le proprie file un nuovo prospetto europeo.

Nel corso della stagione appena conclusa, Faye ha registrato numeri di rilievo:

10,3 punti di media a partita

di media a partita 8 rimbalzi per incontro

per incontro 1,6 stoppate in 22 minuti di utilizzo medio

in 22 minuti di utilizzo medio 66% al tiro da due

Queste cifre testimoniano le sue doti difensive e la sua capacità di incidere in area, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di numerosi scout NBA, tra cui quelli dei Pistons, dei Lakers e dei Celtics. L’annuncio della candidatura di Faye è giunto ad aprile, e il giovane avrà tempo fino al 15 giugno per decidere se confermare o ritirare la propria partecipazione. In caso di selezione, Faye diventerebbe il primo giocatore della storia della Pallacanestro Reggiana a raggiungere questo traguardo da tesserato biancorosso.

Nonostante le prospettive americane, l’ipotesi più probabile vede Faye impegnato ancora in Europa almeno per un’altra stagione, magari in un club di alto livello che partecipa all’Eurolega. Questo consentirebbe al giovane di affinare ulteriormente la tecnica offensiva e consolidare la propria crescita prima di tentare il definitivo salto oltreoceano.

Il draft NBA si avvicina e il nome di Momo Faye continua a guadagnare consensi tra gli addetti ai lavori. La sua crescita costante e le sue prestazioni di alto livello lo pongono tra i giocatori più osservati dagli scout internazionali. Attualmente, le proiezioni lo vedono come una possibile scelta per i Cleveland Cavaliers, ma resta aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

