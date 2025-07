Pronostico Darderi-De Jong: analisi e statistiche per la finale

La finale del torneo ATP 250 di Bastad si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della stagione tennistica su terra rossa. Domenica 20 luglio, alle ore 14:00, Luciano Darderi affronterà Jesper de Jong in una sfida che potrebbe rappresentare una svolta tanto per la carriera dell’azzurro quanto per quella dell’olandese. Entrambi arrivano a questo appuntamento dopo un percorso ricco di colpi di scena e risultati sorprendenti, con Darderi che punta al terzo titolo ATP e De Jong esordiente assoluto in una finale del circuito maggiore.

Statistiche e percorso di Darderi: un 2025 in crescita costante

Luciano Darderi, 23 anni, vive uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Ecco alcune delle principali tappe del suo percorso recente:

Tre finali ATP raggiunte in carriera, con due titoli già conquistati: Cordoba e Marrakech (entrambi sulla terra rossa).

e (entrambi sulla terra rossa). Seconda finale ATP dell’anno, dopo una stagione iniziata in modo difficile ma in costante ascesa.

In semifinale ha superato la testa di serie Francisco Cerundolo , conquistando la sua prima vittoria contro un top 20.

, conquistando la sua prima vittoria contro un top 20. In caso di vittoria, scalerà fino alla posizione numero 46 del ranking ATP, garantendo all’Italia ben sette giocatori nella top 50 mondiale.

Durante il torneo svedese, Darderi ha mostrato solidità mentale e un servizio efficace (mai meno di 5 ace a partita), elementi che lo rendono favorito secondo i principali bookmakers.

La notizia principale riguarda proprio il valore di questa finale per il tennista italiano. Non solo una possibile terza affermazione in carriera, ma anche un traguardo storico per il tennis italiano, che potrebbe vedere una presenza ancora più massiccia nella top 50 mondiale. Darderi ha impressionato per la qualità del suo gioco nei momenti chiave, come dimostrato nei match contro Baez e Cerundolo, dove ha saputo reagire con lucidità alle difficoltà. Nel suo percorso:

Ha battuto Collignon , Ymer , Baez e Cerundolo .

, , e . Ha vinto il match di semifinale al tie-break del terzo set, dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Di fronte, Jesper de Jong, 25 anni, gioca la sua prima finale ATP. Il tennista olandese è stato protagonista di una cavalcata sorprendente, eliminando giocatori di spessore come Griekspoor e Carabelli. Il suo tennis, basato su una buona tenuta da fondo e su un dritto incisivo, gli ha permesso di arrivare fin qui senza mai perdere sicurezza nei momenti decisivi.

Non ci sono precedenti tra i due a livello ATP, e la finale di Bastad promette equilibrio e spettacolo. Secondo le quote dei principali operatori, la vittoria di Darderi oscilla tra 1.50 e 1.52, mentre il successo di De Jong è quotato tra 2.45 e 2.48. Da considerare anche il set betting 2-0 a favore dell’italiano, offerto a circa 2.25.

La finale tra Darderi e De Jong rappresenta un momento chiave per entrambi. L’azzurro ha la possibilità di consolidare la sua posizione tra i migliori del mondo e di arricchire il palmarès italiano, mentre l’olandese può sorprendere ancora e conquistare il primo trofeo in carriera. Le quote favoriscono Darderi, ma lo scenario resta aperto e il fattore psicologico potrebbe essere determinante.

