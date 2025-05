Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: statistiche e quote

Il match tra Crystal Palace e Wolverhampton, valido per la trentasettesima giornata di Premier League, si presenta come una sfida dal sapore particolare. Dopo aver conquistato uno storico trofeo, i padroni di casa hanno la possibilità di festeggiare davanti ai propri tifosi in un Selhurst Park che si preannuncia gremito. In campo due squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi stagionali e che ora possono giocare senza l’assillo della classifica.

Crystal Palace: festa in casa dopo il trionfo in FA Cup

Il Crystal Palace ha raggiunto un traguardo storico vincendo la FA Cup per la prima volta nella propria storia ultracentenaria, superando in finale il Manchester City di Pep Guardiola grazie a un gol di Eze e le parate decisive di Henderson. Questo successo ha permesso alla squadra londinese di guadagnare anche l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. Il campionato, invece, vede il Palace al dodicesimo posto, posizione che non consente di ambire ai primi otto posti, ma il trionfo in coppa ha regalato comunque una stagione memorabile. La sfida contro il Wolverhampton rappresenta quindi l’occasione ideale per celebrare con i tifosi in casa, in un clima di festa.

Il Crystal Palace ha vinto per 1-0 la finale di FA Cup contro il Manchester City

Accesso garantito alla prossima Europa League

Dall’altro lato, il Wolverhampton, guidato da Vitor Pereira, ha chiuso con largo anticipo il discorso salvezza e punta ora a chiudere la stagione nel miglior modo possibile dopo due sconfitte consecutive contro Manchester City e Brighton. La formazione tipo vede José Sa tra i pali e un attacco affidato a Cunha e Gonçalo Guedes.

In conclusione, la partita promette spettacolo in un contesto privo di pressioni, con il Crystal Palace deciso a festeggiare il successo storico davanti ai propri sostenitori. Le quote delle principali piattaforme scommesse favoriscono i padroni di casa, ma il Wolverhampton proverà a interrompere la serie negativa.