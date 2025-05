Pronostico Cremonese-Juve Stabia: statistiche e arbitro

La semifinale di ritorno dei play off di Serie B tra Cremonese e Juve Stabia, in programma allo stadio Zini alle 17:15, rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni che sognano la promozione. L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra non solo sulle squadre in campo, ma anche sulla designazione arbitrale, elemento spesso determinante in sfide di questa importanza. In questa occasione, la direzione è affidata a Gianluca Manganiello, fischietto di lunga esperienza ma ancora nel pieno della sua evoluzione professionale.

Le statistiche di Manganiello: equilibrio in campo e pochi errori

L’arbitro Gianluca Manganiello, originario di Pinerolo, sarà il direttore di gara della semifinale tra Cremonese e Juve Stabia. Nonostante la sua lunga militanza tra i professionisti, Manganiello è spesso considerato dagli esperti un direttore ancora in fase di piena maturazione. Tuttavia, vanta una reputazione di grande affidabilità, con poche sviste e una gestione equilibrata delle partite.

Ha diretto 277 incontri tra i professionisti, con un bilancio di 108 vittorie interne, 80 pareggi e 89 vittorie esterne.

Ha assegnato 75 rigori e decretato 94 espulsioni in carriera.

Nel corso di questa stagione, Manganiello ha arbitrato 23 partite: 17 in Serie A, 5 in Serie B e 1 nella Cyprus League.

Le sue statistiche stagionali mostrano una certa propensione verso i successi esterni (11 vittorie fuori casa contro 4 interne e 8 pareggi), con 5 rigori e 5 espulsioni comminati.

Il rapporto di Manganiello con le due squadre protagoniste della semifinale è significativo:

Con la Cremonese : 8 precedenti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte).

: 8 precedenti (2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). Con la Juve Stabia: 4 precedenti (0 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte).

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Cremonese 2 3 3 Juve Stabia 0 2 2

Il sestetto arbitrale è completato da Pietro Dei Giudici e Daisuke Emanuele Yoshikawa come assistenti, Federico Dionisi come quarto ufficiale, Luca Pairetto al VAR e Luca Zufferli come AVAR.

La designazione di Manganiello per questa gara sottolinea l’importanza di una conduzione imparziale e attenta, soprattutto in una semifinale in cui ogni episodio può risultare decisivo. I precedenti con Cremonese e Juve Stabia fotografano un bilancio equilibrato, senza particolari tendenze favorevoli. Le statistiche generali dell’arbitro suggeriscono inoltre una distribuzione bilanciata dei risultati e una gestione rigorosa dei momenti chiave. Resta da vedere se anche stavolta la sua direzione contribuirà a mantenere l’equilibrio tra le due squadre. Consulta i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle designazioni arbitrali e le analisi delle partite decisive!