Pronostico Cosenza-Cesena: statistiche e analisi playoff

La trentottesima giornata di Serie B offre una sfida dal sapore particolare tra Cosenza e Cesena. Da una parte i calabresi, già retrocessi, che vivono un finale di stagione amaro; dall’altra i romagnoli, ancora in piena corsa per un posto nei playoff. L’incontro, in programma allo stadio Marulla di Cosenza venerdì alle 20:30, rappresenta un crocevia fondamentale per gli ospiti, mentre i padroni di casa scendono in campo per onorare la maglia e chiudere dignitosamente una stagione difficile.

Statistiche e motivazioni: il Cesena cerca la svolta playoff

Il cuore della notizia riguarda proprio la situazione delle due squadre:

Cosenza , con la sconfitta contro il Sudtirol , ha visto certificata la retrocessione in Serie C dopo sette anni di permanenza in cadetteria. Le difficoltà sono state numerose: la penalizzazione di 4 punti, una rosa rinnovata e il cambio di alcune pedine chiave, come l’addio del bomber Tutino .

. Ora, prima di congedarsi dalla categoria, la squadra di dovrà affrontare una formazione motivata come il . I romagnoli, guidati da Mignani , sono reduci da una vittoria fondamentale contro il Palermo che ha spezzato una lunga serie negativa. Con 47 punti, il Cesena è attualmente nono, a pari merito con il Bari e a solo un punto dal Palermo stesso, ottavo. L’obiettivo playoff è concreto e la trasferta in Calabria appare come un’opportunità da non perdere.

La partita sarà visibile in streaming su DAZN e sul canale della Lega B tramite Amazon Prime Video. Le quote vedono favorito il Cesena: la vittoria dei bianconeri è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica, mentre l’opzione “Over 1.5” si attesta intorno a 1.25-1.30 a seconda dell’operatore. Interessanti anche i bonus per i nuovi utenti proposti dai principali bookmaker.

In conclusione, la sfida tra Cosenza e Cesena mette di fronte due squadre con motivazioni opposte. I calabresi cercheranno di salutare la Serie B con onore, mentre i romagnoli puntano ai tre punti per alimentare il sogno playoff. Secondo le principali quote, il Cesena parte nettamente favorito e la gara si preannuncia da almeno due gol complessivi.

