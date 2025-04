Pronostico Como-Genoa: statistiche e quote Serie A da scoprire

La Serie A entra nel vivo con la sfida tra Como e Genoa, valida per la trentaquattresima giornata del massimo campionato italiano. In palio ci sono punti pesanti per la permanenza, anche se entrambe le squadre si trovano in una posizione relativamente tranquilla rispetto alla zona retrocessione. L’incontro rappresenta un importante banco di prova sia per i padroni di casa, reduci da una storica promozione e da una stagione positiva, sia per gli ospiti, che hanno già dimostrato solidità nelle ultime annate.

Statistiche e stato di forma delle due squadre al Sinigaglia

Entrambe le formazioni si presentano alla sfida del Giuseppe Sinigaglia con 39 punti all’attivo, distanti quattordici lunghezze dalla zona calda della classifica. Il Como, ora guidato da Cesc Fabregas, è reduce da un netto successo esterno per 3-0 contro il Lecce, confermando la solidità difensiva e la capacità di essere pericoloso in attacco. Il Genoa, allenato da Patrick Vieira dopo il cambio in panchina, ha invece subito una sconfitta interna per 2-0 contro la Lazio, ma mantiene un buon margine di sicurezza sulla zona retrocessione.

Como : 13° posto con 39 punti, ultima partita vinta (3-0).

: 13° posto con 39 punti, ultima partita vinta (3-0). Genoa : 39 punti, sconfitta nell’ultimo turno (0-2).

: 39 punti, sconfitta nell’ultimo turno (0-2). Entrambe le squadre hanno una distanza di sicurezza di +14 dalla terzultima.

Le probabili formazioni vedono il Como schierato con un 4-2-3-1, affidandosi in attacco a Douvikas supportato da Ikoné, Nico Paz e Strefezza. A centrocampo ci saranno Caqueret e Da Cunha. Il Genoa opta per lo stesso modulo, con Pinamonti punta centrale e alle sue spalle Miretti, Malinovskyi e Zanoli. In mediana spazio a Thorsby e Masini.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, con fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 27 aprile.

Per quanto riguarda l’analisi delle quote principali, il segno 1X è favorito, con una quota pari a 1.19. Si attende una sfida ricca di reti: l’Over 2,5 è quotato 2.20, mentre il Multigol 2-5 si attesta a 1.45.

Como e Genoa si affrontano con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie A. I pronostici premiano leggermente i padroni di casa, complice anche il recente successo in trasferta e il fattore campo. Le quote suggeriscono una gara aperta e potenzialmente ricca di gol, con diverse opzioni interessanti per chi segue con attenzione il mondo delle scommesse sportive. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!