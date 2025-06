Pronostico Cobolli-Zhukayev: statistiche e analisi Wimbledon 2025

Il torneo di Wimbledon 2025 è ormai alle porte e l’attesa cresce tra appassionati e addetti ai lavori. Questa edizione, che si svolge dal 30 giugno al 13 luglio, vede la partecipazione di numerosi tennisti italiani, pronti a farsi strada sui celebri campi in erba di Londra. Tra i match più interessanti del primo turno spicca la sfida tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, in programma martedì 1° luglio. L’evento rappresenta una grande occasione per gli azzurri e offre diversi spunti di analisi sia sul piano sportivo che su quello delle scommesse.

Flavio Cobolli favorito: statistiche e precedenti a confronto

Il confronto tra Cobolli e Zhukayev mette in campo il numero 24 del mondo contro il 251 del ranking ATP. Cobolli, reduce da un buon percorso all’ATP 500 di Halle dove ha raggiunto i quarti di finale, dimostra una crescita costante e una buona adattabilità ai campi veloci. Anche se eliminato precocemente a Eastbourne, il tennista romano sembra aver affinato la preparazione per lo Slam londinese. Dall’altra parte, Zhukayev si è guadagnato l’accesso al tabellone principale passando per le qualificazioni, superando avversari come Sakho, Hanfmann e Pavlovic in match molto combattuti.

Cobolli : quarti di finale ad Halle, eliminato a Eastbourne

: quarti di finale ad Halle, eliminato a Eastbourne Zhukayev : tre turni superati nelle qualificazioni

: tre turni superati nelle qualificazioni Primo confronto diretto tra i due giocatori

Le statistiche e il ranking suggeriscono che Cobolli parta con i favori del pronostico, ma le sorprese nei tornei dello Slam non mancano mai. L’esperienza accumulata da Cobolli nei tornei principali potrebbe rivelarsi determinante, benché Zhukayev abbia dimostrato carattere e resistenza nei match di qualificazione.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, Wimbledon 2025 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con oltre nove canali dedicati e la possibilità di seguire tutti gli incontri anche in streaming tramite Sky Go e Now TV. Gli appassionati potranno quindi vivere ogni momento del torneo, dalle sfide più attese alle sorprese dei campi secondari.

Guardando alle quote, i bookmakers danno Cobolli nettamente favorito. Oltre alla quota per la vittoria, sono interessanti anche opzioni come l’Over 9.5 Games nel primo set e l’Under Games complessivo, che permettono di diversificare le proprie scommesse pur mantenendo un approccio prudente e consapevole.

In conclusione, la sfida tra Cobolli e Zhukayev rappresenta non solo un’occasione importante per il tennis italiano, ma anche un banco di prova per chi desidera analizzare statistiche e pronostici in vista delle scommesse. Cobolli parte favorito secondo le principali agenzie, ma il percorso di Zhukayev nelle qualificazioni invita a non sottovalutare l’incognita. Le quote per la vittoria di Cobolli sono particolarmente basse, mentre opzioni come l’Over 9.5 Games nel primo set risultano più equilibrate. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!