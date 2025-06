Pronostico Chelsea-Los Angeles FC: statistiche e analisi quote

L’attesa sta per terminare: il Mondiale per Club 2025 è alle porte e la sfida tra Chelsea e Los Angeles FC, in programma lunedì 16 giugno alle 21:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, segna il debutto nel Gruppo D. Questa partita rappresenta un banco di prova significativo sia per i Blues, reduci da una stagione di rilancio in Premier League e vincitori della Conference League, sia per il Los Angeles FC, formazione in crescita nella MLS e protagonista di una qualificazione conquistata con tenacia.

Statistiche e andamento recente del Chelsea: stagione di rilancio

Il Chelsea arriva a questo appuntamento forte di una stagione 2024/2025 che ha segnato il ritorno tra le grandi: quarto posto in Premier League con 69 punti, accesso alla prossima Champions League e un trionfo prezioso in Conference League grazie al netto 4-1 inflitto al Betis in finale. Con Enzo Maresca in panchina e una rosa che può contare su talenti come Palmer e Jackson, i londinesi partono favoriti per imporsi all’esordio, ma dovranno comunque prestare attenzione a un avversario motivato.

Posizione in Premier League: 4° posto (69 punti)

4° posto (69 punti) Titolo Conference League: Vittoria per 4-1 in finale contro il Betis

Vittoria per 4-1 in finale contro il Allenatore: Enzo Maresca

Dall’altra parte, il Los Angeles FC ha ottenuto il pass per il torneo grazie al successo nello spareggio contro il Club America (2-1 ai supplementari) e in MLS ha raccolto 26 punti in 16 partite, mostrando solidità soprattutto in attacco. La squadra di Steve Cherundolo proverà a sorprendere puntando sulla forma di Bouanga e sulla sicurezza del portiere Lloris.

Squadra Ultimo risultato Punti in classifica Chelsea Vittoria 4-1 vs Betis 69 Los Angeles FC Vittoria 3-1 vs Sporting Kansas City 26

Le probabili formazioni vedono il Chelsea schierarsi con un 4-2-3-1 che punta sull’equilibrio tra centrocampo e attacco, mentre il Los Angeles FC opterà per un 4-3-3 offensivo. Entrambe le squadre sono pronte a sfruttare ogni occasione in una gara che promette spettacolo.

L’attenzione degli appassionati sarà alta anche per la copertura televisiva: tutte le partite saranno visibili in streaming e alcune, tra cui questa, anche in chiaro su Canale 5, Italia 1 e online su Sportmediaset.it.

In conclusione, l’incontro tra Chelsea e Los Angeles FC si presenta come una sfida dall’esito non scontato, ma con i Blues leggermente favoriti per esperienza e qualità della rosa. Le quote suggerite dai principali bookmaker vedono il segno vittoria Chelsea in vantaggio, con alternative come il No Gol o l’Over 0.5 in entrambi i tempi per chi cerca opzioni più rischiose.

