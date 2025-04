Pronostico Champions: statistiche e flop di Real, City e Juve

La stagione calcistica internazionale ha riservato grandi emozioni e colpi di scena, soprattutto per gli appassionati di scommesse sportive. Le principali competizioni UEFA come Champions League, Europa League e Conference League hanno visto nuove sorprese e conferme, mentre la Serie A italiana si è distinta per le sue prestazioni altalenanti. Analizziamo insieme le statistiche e i pronostici che hanno caratterizzato le squadre più seguite di questa stagione.

Le statistiche delle squadre top e le sorprese della stagione

Nel panorama calcistico europeo, alcune squadre hanno sorpreso, altre invece hanno deluso le aspettative degli esperti e dei tifosi. Ecco una panoramica dei principali dati e delle tendenze emerse:

Real Madrid e Manchester City erano tra le favorite per la vittoria della Champions League , ma entrambe hanno vissuto un percorso complicato. Il City di Guardiola ha faticato nei playoff, venendo eliminato proprio dal Real di Ancelotti , che a sua volta si è fermato ai quarti di finale. Un doppio passo falso che ha stravolto i pronostici iniziali.

e erano tra le favorite per la vittoria della , ma entrambe hanno vissuto un percorso complicato. Il di ha faticato nei playoff, venendo eliminato proprio dal di , che a sua volta si è fermato ai quarti di finale. Un doppio passo falso che ha stravolto i pronostici iniziali. In Serie A , la Juventus ha incontrato molte difficoltà, rischiando persino la qualificazione in Champions . Sotto la guida prima di Thiago Motta e poi di Tudor , la stagione delle “Zebre” è stata segnata da risultati altalenanti.

, la ha incontrato molte difficoltà, rischiando persino la qualificazione in . Sotto la guida prima di e poi di , la stagione delle “Zebre” è stata segnata da risultati altalenanti. Tra le note positive, spiccano Roma e Bologna . La squadra di Ranieri ha raggiunto un record di 17 partite consecutive senza sconfitte, mentre il Bologna si appresta a chiudere il campionato al quarto posto e punta alla vittoria della Coppa Italia .

e . La squadra di ha raggiunto un record di 17 partite consecutive senza sconfitte, mentre il si appresta a chiudere il campionato al quarto posto e punta alla vittoria della . Milan , pur non essendo riuscito a brillare in campionato, resta favorito per il successo in Coppa Italia sotto la guida di Conceicao , con la possibilità di chiudere l’anno con due trofei.

, pur non essendo riuscito a brillare in campionato, resta favorito per il successo in sotto la guida di , con la possibilità di chiudere l’anno con due trofei. Grande attenzione sul Barcellona , considerato il principale favorito per la vittoria della Champions League insieme al PSG . Con 37 gol in 12 partite, Raphinha (12 reti) e Lewandowski (11 gol) puntano a superare record storici come quello di Bayern Monaco e CR7 .

, considerato il principale favorito per la vittoria della insieme al . Con 37 gol in 12 partite, (12 reti) e (11 gol) puntano a superare record storici come quello di e . L’Inter ha mancato il sogno Triplete con l’eliminazione in Coppa Italia, ma resta favorita in campionato e outsider in Europa, con una quota vincente in Champions a 5.5.

Questi dati mettono in evidenza quanto i pronostici calcistici siano spesso ribaltati sul campo. Le statistiche, infatti, servono come guida, ma il calcio è sempre pronto a sorprendere tifosi e scommettitori.

In conclusione, la stagione attuale ha visto diversi flop e inaspettati exploit. Le quote più interessanti al momento vedono il Barcellona favorito per la Champions League a quota 3, mentre l’Inter è quotata 5.5 come outsider della top 4 europea. Le prossime partite saranno decisive per il destino delle big d’Europa.

