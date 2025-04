Pronostico Campobasso vs Entella: Analisi e Statistiche

L’atteso incontro tra Campobasso e Virtus Entella rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre nel girone B della Serie C. I padroni di casa, i rossoblu, sono in cerca di una posizione ai playoff, mentre gli ospiti, attuali leader del girone, mirano a consolidare il loro primato. L’evento, in programma presso lo Stadio Nuovo Romagnoli, promette spettacolo e intensità, con entrambe le compagini determinate a non lasciare nulla di intentato per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Statistiche e analisi su Virtus Entella

La Virtus Entella ha dimostrato una grande solidità nel corso della stagione, accumulando 75 punti e mantenendo un distacco rassicurante dalla Ternana, seconda in classifica. Recentemente, i liguri hanno pareggiato contro la Torres, terza forza del torneo, mostrando un potenziale offensivo e difensivo ben equilibrato. La squadra allenata da Fabio Gallo è proiettata verso la promozione in Serie B e cercherà di continuare la sua corsa senza ulteriori intoppi. Le statistiche parlano chiaro: una media di vittorie superiore al 60% e una solida difesa che ha subito poche reti fanno della Virtus Entella una delle squadre più temibili del girone.

Il cuore del match si gioca su diverse variabili chiave che entrambe le squadre devono considerare. I rossoblu di Campobasso, attualmente quattordicesimi con 39 punti, si trovano a cinque lunghezze dalla zona playoff e dovranno fare i conti con la pressione di mantenere a distanza la Lucchese, prima squadra nella zona playout. Dopo la sconfitta contro il Milan Futuro, il tecnico Prosperi ha lavorato per riequilibrare la squadra, puntando su un modulo 3-5-2 che vede in campo giocatori chiave come Neri, Remy e Benassai.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in streaming tramite l’app Sky Go. Le quote dei bookmakers rispecchiano l’equilibrio della sfida: la vittoria della Virtus Entella è quotata a 1.67, un successo casalingo dei rossoblu raggiunge quota 4.75, mentre il pareggio è valutato a 3.30.

In sintesi, l’incontro tra Campobasso e Virtus Entella promette di essere avvincente, con entrambe le squadre pronte a lottare per i tre punti. Mentre i liguri cercano di preservare il loro primato, i padroni di casa vogliono rimanere in corsa per i playoff. Non perdere l’occasione di seguire questa sfida emozionante e scopri tutte le nostre analisi e pronostici esclusivi per rimanere sempre aggiornato!