Pronostico Cagliari-Venezia: statistiche, analisi e quote Serie A

La lotta per la salvezza in Serie A si fa sempre più avvincente a due giornate dal termine, con la sfida tra Cagliari e Venezia che si preannuncia decisiva per il futuro delle due squadre. In programma all’Unipol Domus domenica 18 maggio alle 20:45, l’incontro rappresenta un vero e proprio spareggio: i padroni di casa possono garantirsi la permanenza con una vittoria, mentre gli ospiti, galvanizzati dall’ottimo momento, cercano punti preziosi per evitare la retrocessione.

Statistiche e stato di forma: il Venezia arriva lanciatissimo

Entrambe le squadre arrivano a questa partita con motivazioni altissime, ma è il Venezia ad avere il miglior rendimento recente tra le sei formazioni ancora coinvolte nella corsa salvezza. Nelle ultime undici giornate, infatti, la formazione guidata da Eusebio Di Francesco ha ottenuto:

2 vittorie determinanti

ben 7 pareggi

solo 2 sconfitte, contro avversari di spessore come Bologna e Milan

Inoltre, il Venezia ha bloccato sullo 0-0 squadre come Lazio, Atalanta e Napoli, dimostrando solidità difensiva e spirito combattivo. Dalla parte opposta, il Cagliari, dopo un periodo di relativa tranquillità, è stato risucchiato nella bagarre a causa di due sconfitte consecutive contro Udinese e Como: ora vanta solo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, con lo scontro diretto da non fallire e il Napoli all’ultima giornata.

Le probabili formazioni vedono nei padroni di casa il rientro di pedine fondamentali come Mina e Luperto, mentre in avanti il ballottaggio è tra Luvumbo e Viola per affiancare Piccoli. Il Venezia dovrà invece fare a meno di Conde, ma può contare sull’entusiasmo dopo la vittoria contro la Fiorentina e sulla coppia offensiva Yeboah-Oristanio.

Squadra Ultime 5 gare Punti in classifica Cagliari 1V 2N 2P +5 dalla zona retrocessione Venezia 2V 3N 0P Appena fuori dalla zona rossa

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, sia in tv che in streaming, con telecronaca affidata a Calabresi e Budel.

In conclusione, la sfida tra Cagliari e Venezia si annuncia equilibrata e ricca di tensione. Le ultime quote vedono i rossoblù leggermente favoriti: la loro vittoria è quotata 2.50, il successo lagunare a 3.05 e il pareggio a 2.90. Il mercato “gol” (entrambe segnano) è favorito a 1.82. Un incontro che potrebbe decidere le sorti di una stagione intera.

