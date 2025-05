Pronostico Brentford-Fulham: statistiche e analisi decisive

Il prossimo confronto tra Brentford e Fulham, valido per la trentasettesima giornata di Premier League, acquisisce una rilevanza particolare in ottica europea. Con l’ottavo posto che, grazie a una serie di combinazioni di classifica e regolamento, potrebbe garantire la partecipazione alle coppe continentali, la posta in palio è altissima. Il derby londinese si trasforma così in uno scontro diretto per mantenere vive le speranze di accedere alla prossima Conference League.

Brentford a un passo da uno storico piazzamento europeo

La stagione del Brentford ha preso una svolta decisiva nelle ultime settimane. La squadra allenata da Thomas Frank è riuscita a inanellare una serie di quattro vittorie consecutive, raggiungendo quota 55 punti e agganciando il Brighton all’ottavo posto. Questo risultato rappresenta il miglior periodo di forma dell’anno per i biancorossi, che non perdono da sei turni, durante i quali hanno raccolto 14 punti e segnato 12 gol. Un rendimento che, considerando la partenza in salita dovuta alla cessione dell’ex bomber Toney in Arabia Saudita, assume un valore ancora maggiore.

Mbeumo , schierato in una posizione più arretrata rispetto al passato, ha compensato l’assenza di Toney con 18 gol e 7 assist in stagione.

, schierato in una posizione più arretrata rispetto al passato, ha compensato l’assenza di Toney con 18 gol e 7 assist in stagione. Il Brentford sembra la formazione più accreditata per la qualificazione europea, grazie a una solidità ritrovata e a una rosa che ha saputo reagire alle difficoltà.

Dall’altra parte, il Fulham si trova a -4 dai rivali cittadini. La squadra di Marco Silva ha vissuto un netto calo nelle ultime cinque giornate, raccogliendo una sola vittoria (contro il fanalino di coda Southampton). La rincorsa europea dei Cottagers sembra così compromessa e solo la matematica tiene ancora accese le speranze del club londinese, che rischia di chiudere la stagione con qualche rimpianto di troppo.

Squadra Punti Ultime 5 Brentford 55 VVVVV Fulham 51 SPPSV

Per la cronaca, il match si disputerà domenica alle 16:00 e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming da Sky Sport e NOW. Le quote principali per la vittoria vedono favorito il Brentford a 1.90 su Goldbet e Lottomatica, e a 1.87 su SNAI. Il segno “Gol” è dato a 1.50.

In sintesi, Brentford e Fulham si affrontano in una sfida che può valere l’accesso alla Conference League. I padroni di casa partono favoriti, forti di una forma invidiabile e di una striscia positiva che potrebbe portarli a un piazzamento storico. Le principali quote indicano una leggera preferenza per il successo del Brentford e una partita ricca di reti. Segui le nostre analisi dettagliate e resta aggiornato su tutte le novità e statistiche della Premier League!