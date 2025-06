Pronostico Botafogo-Seattle: statistiche e migliori quote oggi

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 si prepara a vivere una sfida di grande interesse tra Botafogo e Seattle Sounders. Lunedì 16 giugno alle 04:00 (ora italiana), il Lumen Field di Seattle ospiterà il confronto tra la formazione brasiliana, fresca vincitrice della Copa Libertadores, e i padroni di casa americani. L’incontro promette spettacolo e sarà fondamentale per la classifica del Gruppo B, che vede la presenza di altre big del calcio internazionale.

Botafogo in forma: statistiche e rendimento recente

Il Botafogo arriva a questa sfida forte di una stagione eccezionale: dopo aver conquistato sia la Copa Libertadores 2024 che la Serie A brasiliana, la squadra guidata da Renato Paiva si presenta come una delle favorite del torneo. I brasiliani hanno recentemente travolto il proprio avversario di campionato con un netto 5-1, evidenziando un potenziale offensivo di primo livello ma anche qualche incertezza in fase difensiva.

Ultime 3 partite: 5 gol segnati, 2 subiti

Vittorie su Santos e Colo-Colo

e Momento di forma per il centrocampista Artur, in rete 3 volte nelle ultime 5 gare

Il Seattle Sounders, dal canto suo, può contare sul fattore campo e sull’entusiasmo dei propri tifosi. Nonostante una recente sconfitta di misura contro il Minnesota abbia interrotto una serie positiva, il club si affida alle qualità di Albert Rusnák, già protagonista nelle ultime uscite.

Ultime 3 partite: 4 gol segnati, 3 subiti

Vittoria storica nella CONCACAF Champions League 2022

Rusnák a segno nelle ultime due gare

Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre dotate di ottimi elementi offensivi ma anche di alcune lacune difensive, fattori che rendono interessante la scelta di scommesse su gol e marcature multiple.

L’attenzione degli appassionati di scommesse è rivolta ai possibili sviluppi tattici e alle quote offerte dai principali bookmaker. La scommessa “Entrambe le squadre a segno” è tra le più gettonate, con quote attorno a 1.95-1.97. Per chi cerca alternative, l’”Over 2,5 gol” viene quotata 2.10, mentre la vittoria del Botafogo si attesta su 1.75-1.85. Il pareggio viene offerto a 3.60-3.70, mentre il successo del Seattle Sounders si trova a quota 3.70-3.75. Da non sottovalutare le scommesse combinate, come “Botafogo vincente ed entrambe le squadre a segno”, proposta a 4.25.

Entrambe le squadre affrontano la sfida consapevoli dell’importanza di partire con una vittoria nel girone e, visti i precedenti recenti, è lecito attendersi una gara ricca di emozioni e gol.

In sintesi, il confronto tra Botafogo e Seattle Sounders promette gol e spettacolo, con le statistiche che suggeriscono un match aperto e ricco di azioni d’attacco. Le principali quote scommesse vedono favorito il Botafogo, ma il fattore campo potrebbe aiutare i Sounders a sovvertire i pronostici.

