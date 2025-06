Pronostico Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai: statistiche e quote

Il Mondiale per Club propone una sfida decisiva tra Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai, in programma mercoledì 25 giugno alle 21.00 (ora italiana) al TQL Stadium di Cincinnati. La partita rappresenta un crocevia fondamentale per il cammino delle due formazioni nella fase a gironi: i tedeschi sono chiamati a confermare il loro status di favoriti e a conquistare il passaggio del turno, mentre i sudcoreani cercano un risultato prestigioso per chiudere al meglio la loro esperienza.

Il Borussia Dortmund per la qualificazione: statistiche e quote attuali

La situazione nel gruppo F vede il Borussia Dortmund al secondo posto con 4 punti, a pari merito con il Fluminense, che però lo precede per differenza reti. Il Mamelodi segue a quota 3 e resta in corsa per la qualificazione. La squadra tedesca arriva a questa sfida dopo una vittoria spettacolare per 4-3 contro il Mamelodi, con reti firmate da Nmecha, Guirassay e Bellingham, oltre a un’autorete di Mudau. Importante anche la rimonta subita dagli avversari, che però non ha compromesso il successo finale.

Il Borussia Dortmund ha segnato 4 gol nell’ultimo incontro.

ha segnato 4 gol nell’ultimo incontro. La squadra sudcoreana dell’ Ulsan Hyundai è invece reduce da una sconfitta per 2-4 contro il Fluminense , dimostrando qualche difficoltà difensiva.

è invece reduce da una sconfitta per 2-4 contro il , dimostrando qualche difficoltà difensiva. L’Ulsan Hyundai occupa attualmente l’ultimo posto nel girone.

Le quote dei principali operatori vedono nettamente favoriti i tedeschi: il segno 1 (vittoria Borussia Dortmund) è bancato a 1.21, mentre il successo degli asiatici si attesta a 13.00. Il pareggio (X) è proposto a 6.75.

Per quanto riguarda le scommesse sui gol, l’Over 2.5 è valutato a 1.44, a dimostrazione delle attese di una partita vivace e con reti. L’ipotesi che entrambe le squadre segnino è meno probabile: il “No” è offerto a 1.68, mentre il “Sì” sale a 2.05. Guardando ai risultati esatti, il 2-0 per il Borussia Dortmund è quotato a 6.75, mentre il 2-1 è a 9.00. Le quote per una vittoria dell’Ulsan sono molto più alte, con lo 0-1 a 26.00 e lo 0-2 a 51.00.

Il match tra Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai si preannuncia a senso unico secondo gli operatori, che attribuiscono ai tedeschi ampie possibilità di vittoria e qualificazione. Le statistiche recenti e le quote confermano il pronostico favorevole ai gialloneri, mentre per i sudcoreani l’impresa appare in salita. Le opzioni di scommessa più gettonate riguardano il successo tedesco e un numero elevato di gol.

