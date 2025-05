Pronostico Bologna-Juventus: statistiche e analisi dettagliate

Lo scontro tra Bologna e Juventus in programma allo Stadio Dall’Ara si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A. La posta in palio non è solo il prestigio, ma anche un possibile accesso alla prossima Champions League. Le statistiche e le analisi della vigilia dipingono un quadro ricco di spunti, che mette in luce le peculiarità tattiche e i punti di forza delle due squadre.

Il pressing del Bologna: numeri record e rimonta da protagonista

Analizzando i dati più recenti, emerge come il Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano abbia costruito la sua forza su una pressione offensiva estremamente efficace. Ecco alcuni dati salienti che raccontano il percorso dei rossoblù:

Recuperi offensivi : 242, il dato più alto del campionato.

: 242, il dato più alto del campionato. Interruzioni alte delle sequenze avversarie: 420, primato in Serie A .

delle sequenze avversarie: 420, primato in . PPDA (Passaggi consentiti prima di un’azione difensiva): 9.1, il valore più basso, segnale di pressing intenso.

(Passaggi consentiti prima di un’azione difensiva): 9.1, il valore più basso, segnale di pressing intenso. Punti recuperati da svantaggio: 17, il che posiziona il Bologna tra le squadre più resilienti.

Un altro aspetto interessante riguarda la produzione offensiva: la squadra emiliana ha segnato ben 36 gol nel secondo tempo, seconda solo all’Inter, mentre nei primi 15 minuti si mostra meno incisiva, con appena 2 reti realizzate.

Passando alla Juventus, i numeri raccontano una formazione solida, ma con alcune fragilità, soprattutto sulle palle inattive:

42% dei gol subiti (13 su 31) arrivano da calcio da fermo, con 6 gol concessi su corner.

dei gol subiti (13 su 31) arrivano da calcio da fermo, con 6 gol concessi su corner. In attacco, solo 9 reti da palla inattiva (5 su rigore). Escludendo i rigori, i bianconeri hanno segnato appena 4 gol su queste situazioni.

Zero gol da punizione indiretta nell’intera stagione.

da punizione indiretta nell’intera stagione. Nel gioco aereo la Juve soffre: solo 3 gol di testa, peggio hanno fatto solo Verona e Monza .

soffre: solo 3 gol di testa, peggio hanno fatto solo e . Le reti arrivate da cross sono solo 4.

Entrambe le squadre si segnalano per un elevato possesso palla, con la Juventus al 58,6% e il Bologna al 58,2%, dietro solo all’Inter (59,9%).

Nell’attesa di scoprire il verdetto del campo, l’analisi delle statistiche evidenzia come la sfida tra Bologna e Juventus sia molto più di un semplice match di fine stagione. I rossoblù si distinguono per aggressività e capacità di rimonta, mentre i bianconeri dovranno lavorare sulla propria vulnerabilità nelle situazioni di palla inattiva e migliorare la produzione offensiva su azione. Le quote delle scommesse, se disponibili, rifletterebbero un equilibrio dettato dalla solidità delle due squadre, con una leggera incertezza dovuta alle rispettive caratteristiche.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!