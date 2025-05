Pronostico Bologna-Juventus: statistiche e analisi arbitro Doveri

La partita tra Bologna e Juventus, valida come spareggio per la Champions League, si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica italiana. L’attenzione è alta non solo per il valore della posta in palio, ma anche per la designazione arbitrale che potrebbe influenzare l’andamento del match. Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1 sarà il direttore di gara, un dettaglio che aggiunge ulteriore interesse all’incontro.

Statistiche e precedenti: l’impatto di Daniele Doveri su Bologna e Juventus

L’arbitro Doveri ha già diretto entrambe le squadre in diverse occasioni, con risultati piuttosto equilibrati che meritano di essere analizzati in vista della partita di domenica sera. Ecco alcuni dati significativi:

La Juventus ha incontrato Doveri quest’anno nell’1-1 contro l’ Atalanta e nello 0-0 con il Napoli , ottenendo due pareggi.

ha incontrato quest’anno nell’1-1 contro l’ e nello 0-0 con il , ottenendo due pareggi. I bianconeri sono imbattuti da quattro gare con questo arbitro, contando anche il 3-0 a Lecce e il 2-0 a Bergamo nelle ultime due stagioni.

e il 2-0 a nelle ultime due stagioni. L’ultima sconfitta della Juventus con Doveri risale all’1-5 subito dal Napoli nel 2022-2023.

con risale all’1-5 subito dal nel 2022-2023. Anche il Bologna è imbattuto nelle ultime quattro partite arbitrate da Doveri , inclusa la vittoria per 2-1 all’ Dall’Ara contro l’ Inter nel 2021-2022.

è imbattuto nelle ultime quattro partite arbitrate da , inclusa la vittoria per 2-1 all’ contro l’ nel 2021-2022. L’ultimo KO del Bologna con Doveri risale alla stagione 2020-2021, con la sconfitta interna contro il Milan.

Nel complesso, i precedenti storici tra le due squadre e l’arbitro sono i seguenti:

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Juventus 12 (8) 7 (3) 4 (4) 38 (28) 21 (18) Bologna 6 (4) 9 (2) 11 (5) 30 (15) 36 (16)

Le cifre tra parentesi si riferiscono alle sole partite giocate in trasferta (per la Juventus) o in casa (per il Bologna).

Per quanto riguarda l’arbitro, Doveri conta 242 presenze in Serie A, con:

92 vittorie per le squadre di casa

75 pareggi

74 vittorie per le squadre in trasferta

In questa stagione ha assegnato 4 calci di rigore in 15 partite, equamente divisi tra squadre di casa e ospiti.

La designazione di Doveri come arbitro per Bologna-Juventus aggiunge un elemento di equilibrio e imprevedibilità all’incontro, considerando anche le serie positive che entrambe le squadre hanno con lui nelle ultime gare. Le statistiche suggeriscono un match combattuto, con la possibilità concreta di un pareggio o di un risultato deciso da episodi chiave. Le quote per la partita rispecchiano questa incertezza, con valori molto vicini tra le due squadre e attenzione alle possibili sanzioni disciplinari, come i rigori.

