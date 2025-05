Pronostico Bitonto-Falconara, statistiche playoff futsal femminile

La Serie A Femminile di futsal si appresta a vivere le fasi decisive della stagione con l’inizio dei playoff. Le principali protagoniste della regular season sono pronte a contendersi lo scudetto, che da due anni campeggia sul petto del Bitonto. Le squadre in campo puntano tanto sui propri punti di forza quanto sulle individualità, in un torneo che promette spettacolo e grande equilibrio tra attacco e difesa.

Bitonto, attacco atomico e statistiche da record

Il Bitonto si presenta ai playoff con numeri impressionanti, confermandosi squadra da battere. Ecco alcuni dati salienti:

157 gol realizzati in stagione regolare, il miglior attacco del torneo.

realizzati in stagione regolare, il miglior attacco del torneo. Renatinha capocannoniere con 36 reti in 24 partite.

capocannoniere con 36 reti in 24 partite. Nella top 5 delle marcatrici figurano anche Mansueto, Lucilèia e Grieco, a testimonianza di un reparto offensivo stellare.

Le rivali non stanno a guardare. L’Okasa Falconara vanta la miglior difesa della Serie A Fabless, con soli 34 gol incassati. Merito della coppia Ana Sestari–Isa Pereira e dell’inventiva di Cortés. La capolista Pescara punta sulla profondità della rosa: Vanelli e Rozo sono trascinatrici sulle fasce, Manieri è rientrata in un momento cruciale, mentre Belli rappresenta una costante affidabilità.

Il TikiTaka ha dovuto fare a meno di Duda , ma può contare sull’esperienza di Boutimah e Bettioli .

ha dovuto fare a meno di , ma può contare sull’esperienza di e . Nel CMB la giocatrice chiave è Vanin , leader e bomber, capace di valorizzare le compagne come Cenedese (autrice di cinque gol in una sola partita).

la giocatrice chiave è , leader e bomber, capace di valorizzare le compagne come (autrice di cinque gol in una sola partita). Per la Kick Off spicca Bruna Borges, decisiva sia in campionato che in Coppa Italia.

La Lazio si affida all’esperienza di Barca, Vanessa, Jokisalo e Siclari, mentre il Cagliari di Queiroz e Virdis scommette su freschezza e talento emergente, come dimostrato dal coast to coast di Virdis contro il Bitonto.

I playoff della Serie A Femminile di futsal si annunciano combattuti, con il Bitonto favorito grazie a un attacco devastante e giocatrici di spicco come Renatinha. Tuttavia, l’equilibrio tra le squadre e la presenza di difese solide come quella dell’Okasa Falconara possono riservare sorprese. Le quote scommesse, se disponibili, rifletterebbero probabilmente il vantaggio delle pugliesi, ma attenzione alle outsider come Pescara e CMB.

