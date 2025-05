Home | Pronostico Betis-Chelsea: statistiche, analisi e quote finali

La finale di UEFA Conference League del 28 maggio 2025 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica europea. Allo Stadion Śląska Wrocław si sfideranno Betis e Chelsea, due squadre dal percorso differente ma accomunate dal desiderio di sollevare il trofeo. Mentre il Betis insegue uno storico titolo europeo, il Chelsea punta a riscattare una stagione altalenante nelle competizioni nazionali. In questo articolo analizziamo statistiche, risultati precedenti e le migliori quote di scommessa per questa imperdibile finale.

Statistiche e stato di forma del Betis: un finale in calo

Il Betis arriva a questa storica finale con un percorso recente non privo di ostacoli. La squadra spagnola non vince da cinque partite ufficiali tra campionato e coppe, collezionando:

2 sconfitte

3 pareggi

L’ultimo risultato utile è stato l’1-1 interno contro il Valencia, che ha sigillato la fine della Liga. Nonostante ciò, il Betis ha saputo superare ostacoli importanti nel suo cammino europeo, eliminando nell’ordine Gent, Vitoria Guimaraes, Jagiellonia e infine la Fiorentina in semifinale. La squadra andalusa, pur priva di successi recenti, ha dimostrato grande solidità difensiva e capacità di reazione nei momenti decisivi.

La finale rappresenta per il Betis un’opportunità storica: mai prima d’ora il club aveva raggiunto questo traguardo in una competizione UEFA. Nonostante la flessione nelle ultime settimane, la determinazione e la qualità tecnica restano armi importanti per tentare l’impresa contro una delle big del calcio inglese.

Dal canto suo il Chelsea si presenta come favorita secondo i bookmaker, forte di due vittorie consecutive in Premier League (1-0 contro Manchester United e Nottingham) che hanno dato morale al gruppo guidato da Maresca. Gli inglesi hanno eliminato Copenhagen, Legia Varsavia e Djurgarden, mostrando solidità e capacità di gestione nei momenti chiave delle sfide a eliminazione diretta.

La partita si preannuncia equilibrata, con il Betis chiamato a superare le difficoltà recenti e il Chelsea determinato a chiudere la stagione con un trofeo internazionale.

La finale di Conference League tra Betis e Chelsea si prospetta avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il titolo. Le quote dei principali operatori vedono leggermente favorita la formazione inglese, ma il percorso del Betis suggerisce che il risultato resta apertissimo. Segui tutte le nostre analisi e scopri le novità sulle prossime finali europee!