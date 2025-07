Pronostico Besiktas-Shakhtar e statistiche Europa League 24 luglio

L’Europa League torna protagonista con il secondo turno preliminare, una fase cruciale che vede impegnate squadre di rilievo europeo decise a proseguire il loro cammino. Il calendario di giovedì 24 luglio offre otto incontri d’andata, tra cui spicca la sfida tra Besiktas e Shakhtar Donetsk, gara che promette spettacolo e incertezza. L’attenzione degli appassionati si concentra su questi match, fondamentali per accedere al terzo turno e continuare a sognare la fase a gironi della competizione.

Le statistiche e le ambizioni del Besiktas nella sfida contro lo Shakhtar

Il confronto tra Besiktas e Shakhtar Donetsk rappresenta il match clou di questa tornata. Entrambe le squadre vantano una solida esperienza europea, ma i turchi, rinforzati dal mercato con gli innesti di Kokçu e Abraham, puntano con decisione sul fattore campo dello stadio di Istanbul. Il Besiktas si presenta forte di una rosa ulteriormente migliorata e di una tifoseria pronta a sostenere la squadra in una serata che può già decidere le sorti della qualificazione. Dall’altra parte, lo Shakhtar Donetsk ha dimostrato grande solidità offensiva nel turno precedente, travolgendo l’Ilves con un netto 6-0 nella gara d’andata e confermandosi compagine ostica anche fuori casa. Le statistiche mettono in luce l’efficacia delle due formazioni: il Besiktas è abituato a segnare tra le mura amiche, mentre lo Shakhtar ha già esibito una notevole vena realizzativa. Ci si attende quindi una gara aperta, con entrambe le squadre propense all’attacco e la concreta possibilità che entrambe vadano in gol.

Oltre al match di Istanbul, altre sfide meritano attenzione: il Mitdjylland danese affronta gli scozzesi dell’Hibernian, partendo da favorito grazie a una maggiore esperienza internazionale e a un attacco prolifico, come dimostrato nelle recenti amichevoli e nell’esordio in campionato. Il Braga, guidato dal nuovo allenatore Carlos Vicens, si presenta imbattuto nelle amichevoli e parte favorito contro il Levski Sofia. L’Anderlecht, contro l’Hacken, dovrà fare attenzione alla buona forma degli svedesi, capaci di mettere insieme una striscia positiva di risultati. Infine, Cluj e Lugano promettono equilibrio e gol nella loro sfida.

Il secondo turno di Europa League regala dunque incontri dal grande fascino e con diversi spunti statistici interessanti. Le quote delle principali sfide vedono il Besiktas leggermente favorito sul Shakhtar, mentre il Mitdjylland e il Braga partono avanti rispetto agli avversari.

