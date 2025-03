Home | Pronostico Bertram Derthona vs Estra Pistoia: analisi e quote

Bertram Derthona e Estra Pistoia si preparano a un incontro cruciale del campionato di Serie A, che avrà luogo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Con la gara in programma per domenica alle 17:30, il match promette di essere un’emozionante battaglia tra due squadre con ambizioni e motivazioni ben distinte.

Bertram Derthona: un passo verso la storia

La Bertram Derthona, guidata dal coach Walter De Raffaele, è in cerca della settima vittoria consecutiva, un traguardo che consoliderebbe la loro posizione in campionato e darebbe ulteriore fiducia a una squadra che ha dimostrato grande coesione e determinazione. Nonostante l’assenza di Strautins e l’infortunio di Vital, la squadra è pronta a scendere in campo con un quintetto competitivo, composto da Kuhse, Baldasso, Weems, Gorham e Kamagate. Quest’ultimo, in particolare, ha già dimostrato di poter essere decisivo con prestazioni di rilievo, come la “doppia-doppia” realizzata nel match di andata con 14 punti e 14 rimbalzi.

Dall’altra parte del campo, Estra Pistoia si trova in una fase complicata della stagione, avendo vinto solo una delle ultime cinque partite. La squadra toscana, pur priva della nuova guardia americana Kadeem Allen, cercherà di compensare con l’orgoglio e la grinta dei suoi giocatori italiani. Il coach Gaspar Okorn farà affidamento su un quintetto composto da Saccaggi, Forrest, Kemp, Ceron e Cooke. I precedenti tra le due squadre vedono Pistoia in vantaggio per 2-1, un dato che potrebbe motivare ulteriormente la compagine ospite per ribaltare le sorti della sfida.

Il match si annuncia equilibrato e avvincente, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni occasione per mettere a segno punti decisivi. I tifosi potranno seguire la partita in diretta su DAZN, mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali social di Derthona.

Con le quote delle scommesse che favoriscono leggermente la squadra di casa, i fan e gli appassionati di basket non vorranno perdersi un incontro che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla classifica.

