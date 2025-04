Pronostico Athletic Bilbao vs Rangers: analisi e statistiche

L’Athletic Bilbao si trova al centro di una fase cruciale della sua stagione, con una difesa tra le migliori d’Europa ma un attacco che fatica a trovare la via del gol. La squadra di Valverde deve raccogliere punti vitali per raggiungere le sue ambizioni europee, mentre si prepara a sfidare il Rayo e prossimamente i Rangers in un incontro decisivo.

Bilbao: Difesa impenetrabile, attacco in crisi

La difesa dell’Athletic Bilbao è una delle più solide tra le principali leghe calcistiche europee, con quattro partite consecutive senza subire reti. Tuttavia, l’attacco dei “leoni” ha mostrato segni di crisi. Nonostante il dominio territoriale e le numerose opportunità create contro il Glasgow, la squadra non è riuscita a segnare. Durante il confronto allo Ibrox Stadium, l’Athletic ha tentato 19 tiri, ma solo tre hanno centrato lo specchio della porta. Un calcio di rigore fallito da Berenguer ha ulteriormente complicato la situazione.

• Statistiche recenti: – Ultimo gol subito: rigore contro la Roma a Bilbao. – Ultimo gol segnato: azione di strategia di Yeray contro il Sánchez-Pizjuán. – Ultima rete in azione: Shomurodov allo Stadio Olimpico.

Il capocannoniere dell’anno scorso ha segnato 7 gol in 2.358 minuti, mentre i nuovi acquisti e i principali finalizzatori non stanno contribuendo come previsto. Guruzeta e Maroan hanno segnato solo un gol ciascuno nel 2025, entrambi contro il Valladolid. L’Athletic, con 18 marcatori diversi questa stagione, punta a ritrovare la via del gol contro il Rayo e consolidare la propria posizione in vista della sfida contro i Rangers a San Mamés.

La squadra spera che il ritorno in forma di giocatori chiave come Sancet, capocannoniere della squadra con 14 gol, possa fare la differenza. Il giovane attaccante è appena tornato in campo e sta cercando di ritrovare il giusto ritmo per aiutare i “leoni” a riconciliarsi con il gol.

Conclusione: L’Athletic Bilbao affronta il Rayo con l’obiettivo di ritrovare la via del gol e prepararsi al meglio per la “finale” contro i Rangers. È essenziale che la squadra riesca a segnare per mantenere vive le speranze in vista della partita del 21 maggio. In alternativa, potrebbe trovarsi di fronte a un altro 0-0 e dover affrontare i rigori, una soluzione rischiosa considerando il tasso di realizzazione da undici metri. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!