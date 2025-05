Pronostico Athletic Bilbao, Betis e Leganes: statistiche e quote

La trentacinquesima giornata della Liga spagnola si profila come uno snodo cruciale per diverse squadre impegnate nella lotta per la salvezza e per la qualificazione alle coppe europee. In questa fase della stagione, ogni partita assume un valore determinante, sia per le ambizioni delle formazioni di vertice sia per quelle che cercano di evitare la retrocessione. L’attenzione è puntata su scontri diretti che possono cambiare il volto della classifica e offrire spunti interessanti anche dal punto di vista delle statistiche e dei pronostici.

Bilancio e motivazioni delle squadre di casa: risultati e statistiche recenti

La giornata vede impegnate alcune delle squadre più motivate del torneo. Ad esempio, l’Athletic Bilbao, dopo la recente eliminazione dall’Europa League, concentra tutti i suoi sforzi sulla conservazione del quarto posto in classifica, essenziale per l’accesso alla prossima Champions League. Il distacco di soli quattro punti dal Betis rende ogni incontro decisivo. Il Leganes, invece, si trova in piena zona retrocessione ma, nonostante ciò, ha dimostrato grande determinazione collezionando quattro pareggi nelle ultime cinque partite e strappando un punto importante in trasferta contro il Siviglia. Infine, il Betis, galvanizzato dalla semifinale europea, punta a consolidare il quinto posto, forte delle qualità offensive acquisite anche grazie all’arrivo di Antony e all’intesa con Isco.

Athletic Bilbao : Quarto posto da difendere e voglia di riscatto dopo l’Europa League.

: Quarto posto da difendere e voglia di riscatto dopo l’Europa League. Leganes : Lotta per la salvezza e serie positiva di risultati utili.

: Lotta per la salvezza e serie positiva di risultati utili. Betis: Motivazione crescente per un posto in Champions, con attacco in forma.

Squadra Quota Vittoria Risultato Atteso Athletic Bilbao 1.80-1.85 2-1 Betis 1.63 3-1 Leganes 2.35 2-1

Grande interesse anche per Alaves, Osasuna ed Espanyol, ognuna con obiettivi differenti, tra cui la salvezza e la ricerca di punti preziosi per la classifica finale.

In conclusione, la posta in palio in questa giornata di Liga è altissima: dal sogno europeo delle squadre di vertice al desiderio di sopravvivenza dei club impegnati nella lotta salvezza. Le quote vedono nettamente favorite le squadre di casa: Athletic Bilbao tra 1.80 e 1.85, Betis a 1.63 e Leganes a 2.35. Nonostante le previsioni, la storia di ogni partita resta aperta a sorprese e ribaltoni.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!