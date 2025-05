Pronostico Atalanta-Roma: statistiche, analisi e quote top oggi

Il prossimo incontro tra Atalanta e Roma, programmato per lunedì 12 maggio alle 20:45 allo stadio Gewiss, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A. La sfida mette di fronte due squadre storiche del calcio italiano, entrambe in cerca di punti preziosi in questo finale di campionato. Analizzare statistiche, risultati recenti e trend di rendimento può aiutare a comprendere meglio le dinamiche di un match che si preannuncia incerto e ricco di spunti, sia per gli appassionati che per chi segue il mondo delle scommesse sportive.

Statistiche recenti: Atalanta in cerca di riscatto casalingo

La storia degli scontri diretti tra Atalanta e Roma in Serie A racconta di 125 confronti totali (62 a Bergamo), con 32 vittorie per i nerazzurri, 39 pareggi e 54 successi per i giallorossi. Negli ultimi anni, tuttavia, il trend sembra leggermente più favorevole agli uomini di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta ha infatti ottenuto 13 punti nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Roma (4 vittorie, 1 pareggio). Nella gara d’andata, i bergamaschi si sono imposti per 2-0, mantenendo la porta inviolata: un risultato che non si verificava da quasi sessant’anni nei confronti diretti tra le due squadre.

In casa, però, l’ Atalanta ha faticato: solo 8 punti in 9 partite interne nel 2025, con una media di 0,9 punti a gara.

La Roma ha perso quattro delle ultime cinque trasferte a Bergamo, dopo una serie più positiva nei precedenti tredici incontri esterni.

La squadra capitolina è però imbattuta nelle 16 gare del girone di ritorno (12 vittorie, 4 pareggi), un primato che non si vedeva dall'Inter di Conte nella stagione 2020/21.

Analizzando le statistiche individuali, emergono due protagonisti: Mateo Retegui, autore di 31 partecipazioni a gol in campionato (24 reti e 7 assist), e il portiere Mile Svilar, che vanta la migliore percentuale di parate (77,5%) tra i pari ruolo nei cinque grandi campionati europei. Da segnalare anche il rendimento di Charles De Keteleare, capace di andare più volte a segno proprio contro la Roma.

Infine, i nerazzurri sono vicini a raggiungere quota 100 gol stagionali, traguardo già centrato nelle passate stagioni. La Roma, invece, si distingue per il numero di vittorie per 1-0 (nove), confermando grande solidità difensiva.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

In sintesi, Atalanta e Roma si sfideranno in un match dal grande equilibrio, con statistiche che testimoniano la forza e la continuità di entrambe le formazioni. Le quote delle scommesse potrebbero riflettere questa incertezza, considerando il buon momento della Roma e la voglia di riscatto dei bergamaschi in casa.

