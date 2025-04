Pronostico Atalanta-Lecce: statistiche e quote della sfida

Atalanta e Lecce si preparano a scendere in campo per la 34ª giornata di Serie A, in un match importante sia per la corsa alla zona Champions che per la lotta salvezza. L’incontro, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo, rappresenta una sfida cruciale per entrambe le squadre, con i padroni di casa intenzionati a consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica e gli ospiti determinati a guadagnare punti preziosi per evitare la retrocessione.

Atalanta: statistiche e risultati decisivi al Gewiss Stadium

La situazione di Atalanta e Lecce in campionato è emblematica degli obiettivi stagionali di ciascuna squadra:

Atalanta è attualmente terza in classifica con 64 punti, cinque lunghezze di vantaggio sul quinto posto.

è attualmente terza in classifica con 64 punti, cinque lunghezze di vantaggio sul quinto posto. La squadra di Gasperini ha da poco ottenuto una vittoria fondamentale contro il Milan per 1-0, confermando la solidità difensiva e l’efficacia offensiva.

ha da poco ottenuto una vittoria fondamentale contro il per 1-0, confermando la solidità difensiva e l’efficacia offensiva. All’andata, la “ Dea ” si è imposta con un netto 4-0 al Via del Mare .

” si è imposta con un netto 4-0 al . Lecce è diciassettesimo con 26 punti, a un solo punto dalla zona retrocessione e reduce da una pesante sconfitta interna contro il Como per 3-0.

Il Lecce, guidato da Marco Giampaolo, arriva a questa trasferta con una striscia negativa: la vittoria manca da dieci giornate, un dato che pesa nella corsa salvezza. La formazione salentina ha bisogno di punti per allontanare il rischio retrocessione, ma dovrà vedersela con una delle squadre più in forma del campionato, soprattutto tra le mura amiche.

Squadra Punti Ultima partita Atalanta 64 Vittoria 1-0 vs Milan Lecce 26 Sconfitta 0-3 vs Como

Le probabili formazioni vedono i bergamaschi schierati con il consueto 3-4-2-1, mentre i salentini optano per un undici equilibrato che cerca di contenere le offensive avversarie. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN.

Il pronostico pende decisamente a favore della Atalanta, considerate le recenti prestazioni e la differenza di qualità tra le due rose. Gli analisti suggeriscono la vittoria dei padroni di casa come opzione principale, mentre si prevede anche una gara con diverse reti, suggerendo l’Over 2,5. Interessante anche l’opzione “Gol”, dato che la Dea non registra entrambe le squadre a segno da dieci partite in campionato.

In sintesi, Atalanta e Lecce si sfidano in un match che può decidere molto sia in chiave Champions che salvezza. Le quote più rilevanti vedono il segno 1 favorito a 1.25, l’Over 2,5 a 1.57 e il segno Gol a quota 2. Resta aggiornato sulle prossime analisi e scopri tutte le statistiche dettagliate dei match di Serie A seguendo la nostra sezione dedicata alle scommesse sportive!