Pronostico Atalanta-Genoa: statistiche e record in gioco

L’Atalanta si appresta a vivere le ultime due giornate di Serie A con la qualificazione in Champions League e il terzo posto già assicurati. Tuttavia, la stagione non è ancora conclusa per i bergamaschi, che hanno davanti a sé l’opportunità di riscrivere diversi record storici del club. Le sfide contro Genoa e Parma rappresentano non solo l’occasione di confermare la crescita della squadra, ma anche di regalare nuove soddisfazioni ai tifosi attraverso primati personali e di squadra.

Statistiche e record: l’Atalanta a caccia di nuovi traguardi

Le ultime due partite della stagione per l’Atalanta assumono un valore particolare in ottica record. Ecco i principali obiettivi ancora raggiungibili:

Vittorie e punti in trasferta : Con 12 vittorie esterne già raggiunte, la “Dea” può stabilire un nuovo primato vincendo a Genova contro il Genoa . Un successo porterebbe a 13 le vittorie fuori casa, superando il precedente record.

: Con 12 vittorie esterne già raggiunte, la “Dea” può stabilire un nuovo primato vincendo a contro il . Un successo porterebbe a 13 le vittorie fuori casa, superando il precedente record. Punti complessivi : Vincendo entrambe le partite, i nerazzurri arriverebbero a un passo dal record assoluto di punti ottenuti in una stagione (78).

: Vincendo entrambe le partite, i nerazzurri arriverebbero a un passo dal record assoluto di punti ottenuti in una stagione (78). Clean sheet : Il portiere Carnesecchi ha già mantenuto la porta inviolata 13 volte in campionato. Un ulteriore clean sheet lo porterebbe a eguagliare il primato storico di 15 clean sheet stagionali, detenuto da Ferron e Pizzaballa .

: Il portiere ha già mantenuto la porta inviolata 13 volte in campionato. Un ulteriore clean sheet lo porterebbe a eguagliare il primato storico di 15 clean sheet stagionali, detenuto da e . Retegui a caccia del record realizzativo: L’attaccante argentino ha già raggiunto quota 24 gol, eguagliando il record di Filippo Inzaghi nella stagione 1996/97. Segnando ancora, diverrebbe il miglior marcatore di sempre per l’ Atalanta in una singola stagione di Serie A .

a caccia del record realizzativo: L’attaccante argentino ha già raggiunto quota 24 gol, eguagliando il record di nella stagione 1996/97. Segnando ancora, diverrebbe il miglior marcatore di sempre per l’ in una singola stagione di . Presenze individuali : De Roon , leader del centrocampo, potrebbe raggiungere il record personale di presenze in un campionato giocando entrambe le ultime sfide. Anche Ederson e Lookman sono in corsa per superare i loro limiti precedenti.

: , leader del centrocampo, potrebbe raggiungere il record personale di presenze in un campionato giocando entrambe le ultime sfide. Anche e sono in corsa per superare i loro limiti precedenti. Difesa solida: In 17 occasioni su 19, la squadra di Gasperini ha subito al massimo un gol a partita, confermando l’efficacia del reparto arretrato.

La stagione dell’Atalanta si distingue per la costanza di rendimento sia in casa che in trasferta. La squadra bergamasca ha saputo combinare solidità difensiva e prolificità offensiva, come dimostrato dai 73 gol realizzati e dai soli 11 subiti fuori casa. Inoltre, la squadra si è avvalsa di una rosa ampia, con numerosi giocatori utilizzati da Gasperini, sfiorando anche il record di atleti impiegati in una singola stagione.

Nonostante l’incertezza sul futuro del tecnico Gasperini, il club si prepara a chiudere l’annata con l’entusiasmo di chi può ancora scrivere pagine importanti della propria storia. Le gare con Genoa e Parma saranno dunque decisive non solo per i numeri, ma anche per consolidare la crescita e l’identità della squadra.

L’Atalanta vive un finale di stagione all’insegna dei record, con tanti traguardi personali e di gruppo ancora a portata. Dalla rincorsa di Retegui al primato di gol, fino alla solidità difensiva di Carnesecchi, la squadra di Bergamo può celebrare un’annata straordinaria con altri risultati di prestigio. Le quote delle scommesse per le ultime gare riflettono il favore degli analisti nei confronti dei nerazzurri, soprattutto per la trasferta di Genova, dove si gioca anche il primato esterno.

