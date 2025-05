Pronostico Arsenal-Newcastle: statistiche e quote decisive

Nell’attesa sfida di Premier League tra Arsenal e Newcastle, in programma per domenica 18 maggio all’Emirates Stadium di Londra, si decideranno le sorti europee di due formazioni tra le più in forma del campionato inglese. L’incontro, valido per il 37° turno, mette di fronte la seconda e la terza della classe, con i padroni di casa chiamati a difendere la qualificazione in Champions League e gli ospiti intenzionati a completare una rimonta sorprendente.

Statistiche recenti: il Newcastle punta al sorpasso sui Gunners

La partita arriva in un momento cruciale: il Newcastle, guidato da Eddie Howe, ha vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni contro l’Arsenal e si è imposto anche nell’ultimo confronto stagionale in EFL Cup. Gli ultimi undici precedenti vedono però dieci successi per i Gunners, a dimostrazione di una tradizione interna favorevole. In campionato, i bianconeri non vincono all’Emirates dal novembre 2010. Da segnalare anche la grande forma dei Magpies nell’ultimo periodo: sette vittorie nelle ultime nove gare di campionato, mentre l’Arsenal è reduce da una serie di cinque partite senza successi, inclusa l’eliminazione in Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Non mancano le difficoltà per entrambe le squadre a livello di rosa:

Arsenal : fuori per squalifica Mikel Merino , in dubbio Declan Rice e Leandro Trossard .

: fuori per squalifica , in dubbio e . Newcastle: indisponibili Joelinton, Kieran Trippier, Joe Willock e forse Sven Botman.

I bookmakers assegnano un leggero favore ai padroni di casa (vittoria Arsenal a 1.95, Newcastle a 3.60, pareggio a 3.50), ma il pronostico resta apertissimo considerando l’andamento stagionale degli ospiti e le assenze pesanti nei londinesi. Da segnalare la quota Over 2.5 (1.68) più probabile rispetto all’Under (2.00), mentre il segno Gol (entrambe a segno) è proposto a 1.61. Tra i possibili marcatori, attenzione ad Anthony Gordon, spesso decisivo contro i Gunners.

Le probabili formazioni vedono l’Arsenal schierato con Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Nwaneri e Martinelli. Newcastle risponde con Pope, Schar, Botman, Burn, Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento, Barnes, Gordon e Isak.

Il match si preannuncia spettacolare, con la posta in palio che va oltre i tre punti: la qualificazione europea e la possibilità per il Newcastle di superare i rivali in classifica.

In sintesi, questa sfida rappresenta uno degli scontri diretti più attesi della stagione. Le quote vedono leggermente favorito l’Arsenal (1.95), ma la condizione dei Magpies e le assenze tra i londinesi rendono il pronostico molto equilibrato; attenzione anche al segno Gol (1.61) e all’Over 2.5 (1.68). Segui tutte le nostre analisi e resta aggiornato su questa e altre partite decisive della Premier League!