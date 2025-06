Pronostico Arnaldi-Rune: statistiche e analisi per il Queen’s

L’ATP 500 del Queen’s torna protagonista sui prati londinesi, offrendo agli appassionati di tennis una sfida di grande interesse tra l’azzurro Matteo Arnaldi e il danese Holger Rune. L’incontro segna il primo turno di un torneo storico, trampolino verso Wimbledon, con il giocatore ligure chiamato a invertire i pronostici che lo vedono sfavorito contro il più quotato avversario scandinavo.

Rune favorito: statistiche e precedenti a confronto

La partita tra Arnaldi e Rune presenta spunti interessanti, soprattutto per chi segue le statistiche:

Rune , testa di serie numero 4, è attualmente il numero 9 al mondo.

, testa di serie numero 4, è attualmente il numero 9 al mondo. L’unico precedente tra i due, disputato nel 2024 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha visto prevalere nettamente il danese con un doppio 6-4.

Arnaldi ha una sola partecipazione al Queen’s , dove un anno fa sorprese Ugo Humbert ma fu poi eliminato da Rinky Hijikata .

ha una sola partecipazione al , dove un anno fa sorprese ma fu poi eliminato da . Rune nel 2023 si spinse fino alle semifinali, mentre nel 2024 è stato eliminato al primo turno da Jordan Thompson.

Il cuore della notizia riguarda la necessità per Arnaldi di compiere un’impresa contro un avversario che, secondo le quote e gli addetti ai lavori, parte ampiamente favorito. Il sanremese è chiamato non solo a migliorare il suo rendimento sull’erba, superficie che finora non gli ha regalato grandi soddisfazioni, ma anche a riscattare la recente sconfitta subita a Stoccarda contro Jan-Lennard Struff. D’altra parte, Rune non arriva al massimo della forma, avendo dovuto fare i conti con problemi fisici e una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi: se da un lato può vantare la finale a Indian Wells e la vittoria a Barcellona, dall’altro ha deluso al Roland Garros, dove è stato eliminato senza vincere un set da Lorenzo Musetti.Le quote dei bookmaker vedono Rune favorito, ma la variabilità delle condizioni di forma e la voglia di riscatto di Arnaldi potrebbero rendere il match più aperto di quanto si possa pensare. L’incontro si disputerà sulla Andy Murray Arena dopo il match tra Tiafoe ed Evans, e rappresenta una tappa fondamentale per entrambi in vista della stagione sull’erba e del successivo appuntamento di Wimbledon. Per gli appassionati, sarà interessante seguire la crescita del giovane italiano e valutare se riuscirà a mettere in difficoltà un avversario di caratura internazionale.

In conclusione, il confronto tra Matteo Arnaldi e Holger Rune al Queen’s si preannuncia ricco di spunti, con il danese favorito dalle quote ma con l’italiano deciso a sorprendere. Secondo le principali agenzie, Rune parte avanti nei pronostici, ma le recenti difficoltà fisiche lasciano spazio a possibili colpi di scena.

