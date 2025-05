Pronostico Antonelli, Piastri e Norris: statistiche e quote Miami

L’attenzione degli appassionati di Formula 1 si concentra sulla Gara Sprint del Gran Premio di Miami, dove il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una pole position storica a soli 18 anni. Questa impresa, oltre a segnare un record di precocità, accende l’entusiasmo del pubblico e degli esperti, che ora si interrogano sulle sue possibilità di vittoria e sulle dinamiche che caratterizzeranno la corsa.

Antonelli sorprende: statistiche, avversari e quote aggiornate

La notizia principale riguarda la straordinaria performance di Antonelli, divenuto il più giovane poleman nella storia della Formula 1 grazie al miglior tempo ottenuto nelle qualifiche sprint di Miami. Alle sue spalle si sono piazzati Piastri e Norris su McLaren, mentre la Ferrari continua a mostrare segni di difficoltà, con Leclerc e Hamilton relegati in terza e quarta fila.

Kimi Antonelli (Mercedes): pole position con un giro perfetto, dimostrando maturità e capacità di adattamento nonostante la giovane età.

(Mercedes): pole position con un giro perfetto, dimostrando maturità e capacità di adattamento nonostante la giovane età. Oscar Piastri e Lando Norris (McLaren): principali antagonisti, con un passo gara competitivo che potrebbe insidiare il primato del giovane italiano.

e (McLaren): principali antagonisti, con un passo gara competitivo che potrebbe insidiare il primato del giovane italiano. Max Verstappen (Red Bull): sempre tra i favoriti, ma partenza meno brillante rispetto al solito.

(Red Bull): sempre tra i favoriti, ma partenza meno brillante rispetto al solito. Ferrari: in crisi di rendimento, con Leclerc e Hamilton che faticano a trovare il giusto feeling con la monoposto.

Pilota Principali quote vincente Sprint Kimi Antonelli 4,00 (Sisal), 3,20 (Gazzabet), 3,00 (Snai) Oscar Piastri 2,25 (Snai), 2,20 (Gazzabet), 2,00 (Sisal) Lando Norris 4,00 (Gazzabet, Sisal, Snai) Max Verstappen 12,00 (Snai), 9,00 (Gazzabet, Sisal) Charles Leclerc 40,00 (Gazzabet), 25,00 (Sisal, Snai) Lewis Hamilton 70,00 (Gazzabet), 66,00 (Sisal), 40,00 (Snai)

Il commento degli addetti ai lavori sottolinea come la pole position di Antonelli, seppur ottenuta nella Sprint e non nella gara principale, rappresenti un segnale forte sulla crescita del pilota e della Mercedes. Il giovane bolognese si è detto soddisfatto della gestione delle gomme e della preparazione in pista, evidenziando la sua capacità di concentrazione e il lavoro svolto con il team per massimizzare il potenziale della vettura.

In vista della Sprint Race, permangono tuttavia dubbi sulla tenuta della Mercedes sul passo gara rispetto alle McLaren e alla Red Bull. Secondo le quote, Piastri rimane il favorito per l’esperienza, ma la vittoria di Antonelli non è affatto esclusa.

La pole position conquistata da Kimi Antonelli ha già scritto una pagina di storia della Formula 1, portando entusiasmo tra i tifosi italiani e rinnovate aspettative per la Mercedes. Le quote dei principali operatori scommesse vedono Piastri leggermente favorito, ma la vittoria del giovane bolognese appare più che possibile. Resta da vedere se riuscirà a confermare il suo talento anche in gara, mantenendo la posizione e gestendo la pressione degli avversari più esperti.

