Pronostico Albania-Serbia: statistiche e analisi per il match

La sfida tra Albania e Serbia, in programma il 7 giugno 2025 all’Air Albania Stadium di Tirana, non è solo una partita di qualificazione ai Mondiali 2026. Questo incontro rappresenta un crocevia fondamentale per il percorso di entrambe le nazionali all’interno del Gruppo K, ma è anche carico di significati che travalicano il campo da gioco a causa della rivalità storica tra i due Paesi.

Analizziamo le statistiche, i precedenti e le quote che accompagnano questo attesissimo confronto.

Statistiche equilibrate e precedenti: Albania in cerca di rivincita

L’analisi dei dati mostra come la nazionale albanese si presenti alla gara con una posizione promettente nel girone, dopo la vittoria per 3-0 sull’Andorra e la sconfitta indolore con l’Inghilterra. Di seguito alcune statistiche chiave:

Albania : 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite.

: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite. Bilancio casalingo recente: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte in 5 gare a Tirana .

. Serbia : 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10 gare ufficiali.

: 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10 gare ufficiali. Striscia positiva serba: 4 risultati utili consecutivi.

Media gol a partita: 0,80 Albania in casa, 0,86 Serbia in trasferta.

Ultime 10 partite Media gol Albania 3V 2P 5S 0,80 (casa) Serbia 2V 6P 2S 0,86 (trasferta)

I precedenti diretti sono pochi ma significativi: nel 2016 la Serbia vinse 2-0 a Tirana, mentre il match di Belgrado fu sospeso per incidenti e assegnato a tavolino all’Albania.

Entrambe le squadre tendono a partire con cautela: l’Albania si porta in vantaggio nel primo tempo solo nel 18% delle partite, la Serbia nel 16%. Quando una delle due segna per prima, raramente perde il vantaggio, segno di grande solidità difensiva.

Il pronostico degli esperti vede la Serbia leggermente favorita (44%), grazie alla qualità dei singoli e all’esperienza internazionale, ma l’ambiente ostile e la determinazione dell’Albania possono ribaltare ogni previsione. Ecco le principali quote e percentuali:

Vittoria Serbia : 44%

: 44% Pareggio: 28%

Vittoria Albania : 28%

: 28% Under 2.5 gol: 55%

X2 (Serbia non perde): 72%

NoGoal: 40%

Risultato più probabile: 0-1 Serbia (18%)

La tensione in campo sarà massima, anche per l’assenza dei tifosi serbi, esclusi dal match per motivi di sicurezza. Le probabili formazioni vedono la Serbia schierata con il 3-4-2-1 e l’Albania affidata al consueto 4-3-3 di Sylvinho.

In conclusione, Albania-Serbia si preannuncia come una partita estremamente combattuta, dove il pronostico sorride leggermente agli ospiti ma l’esito resta incerto. Le quote suggeriscono una doppia chance X2 come soluzione prudente, ma il pareggio non è da escludere. Per chi cerca alternative, la combinazione Goal + Under 3.5 potrebbe risultare interessante.

Segui i nostri approfondimenti per scoprire previsioni aggiornate, analisi dettagliate e restare sempre informato sui big match internazionali!