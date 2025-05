Pronostico Al Ahli-Al-Ettifaq: statistiche e analisi quote oggi

La partita tra Al Ahli e Al-Ettifaq rappresenta uno degli ultimi impegni della stagione calcistica saudita, con entrambe le squadre ormai fuori dalla corsa per gli obiettivi più ambiziosi. Nonostante la mancanza di motivazioni di classifica, l’incontro offre spunti di interesse sia per la volontà dei padroni di casa di chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico, sia per analizzare le prospettive future delle due formazioni.

Statistiche e ultime prestazioni dell’Al Ahli nel campionato saudita

La stagione dell’Al Ahli è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante una partenza difficile in campionato, la squadra ha saputo riscattarsi con una sorprendente vittoria nella Champions League asiatica, eliminando in semifinale l’Al Hilal e trionfando poi contro il Kawasaki in finale. Tuttavia, in campionato, il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative iniziali e la formazione guidata da Firmino si trova ora a disputare le ultime gare senza più obiettivi rilevanti.

Nelle ultime cinque partite contro Al-Ettifaq , Al Ahli ha ottenuto due vittorie.

. La squadra di casa punta a salutare i propri tifosi con una prestazione convincente e una vittoria.

Le statistiche suggeriscono una disparità tra le due squadre, con l’Al Ahli avvantaggiato sia dal punto di vista tecnico sia da quello motivazionale. La formazione probabile vede schierati giocatori di esperienza come Demiral, Mahrez e Toney, mentre gli ospiti rispondono con Wijnaldum e Vitinho tra i titolari.

Squadra Modulo Giocatori chiave Al Ahli 4-2-3-1 Demiral, Mahrez, Toney Al-Ettifaq 4-2-3-1 Wijnaldum, Vitinho, Gray

L’analisi delle quote vede l’Al Ahli nettamente favorito, con vittoria a 1.50 presso i principali operatori come Goldbet, Lottomatica e SNAI. Il pronostico suggerisce una partita ricca di reti, almeno tre complessive e almeno una per parte.

In conclusione, la sfida tra Al Ahli e Al-Ettifaq si preannuncia come un'occasione per i padroni di casa di regalare un'ultima soddisfazione stagionale ai tifosi, con una probabile vittoria e un match vivace dal punto di vista realizzativo. Da segnalare le quote favorevoli per l'Al Ahli (1.50) e la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno.