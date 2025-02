Pronostici Bundesliga: il Dortmund sfida St. Pauli

Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, continua a riservare emozioni e sorprese. In primo piano c’è il Borussia Dortmund, che dopo una vittoria schiacciante per 6-0 contro l’Union Berlino, cerca di trovare continuità anche lontano dal Signal Iduna Park. La squadra di Niko Kovac punta a risalire la classifica e a rientrare in corsa per il quarto posto, attualmente distante 7 punti. Un obiettivo che passa anche dalla prossima sfida in trasferta contro il St. Pauli, reduce da una serie di risultati negativi.

Borussia Dortmund alla prova in trasferta

Il Borussia Dortmund, al decimo posto in classifica, ha bisogno di una svolta per rimanere competitivo nella corsa per i posti europei. Dopo aver annichilito l’Union Berlino, il team di Niko Kovac vuole confermare il suo buon momento anche in trasferta. L’ultima vittoria lontano da casa risale al 22 dicembre, un dato che il club giallonero spera di modificare al più presto. Il St. Pauli, invece, si trova in difficoltà dopo tre sconfitte consecutive e potrebbe rappresentare un’opportunità per i “gialloneri” di guadagnare terreno in classifica.

Non solo il Borussia Dortmund, ma anche il Monchengladbach cerca di riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro l’Augsburg. I “Fohlen” devono affrontare l’Heidenheim, attualmente penultimo in classifica. Anche se i recenti risultati non sono stati favorevoli, il Monchengladbach ha tutte le carte in regola per tornare a fare punti e mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo.

Intanto, il Wolfsburg punta a continuare la sua striscia positiva di cinque partite senza sconfitte, affrontando un Werder Brema in crisi. Gli uomini di Ralph Hasenhuttl vogliono approfittare delle difficoltà dei “Verdi” per allungare la loro serie positiva. Altrove, l’equilibrio sembra regnare sovrano nello scontro tra Bochum e Hoffenheim, con i biancoblu che cercano di ridurre il divario dalla quartultima.

Le quote dei bookmaker evidenziano un certo ottimismo per le squadre in cerca di riscatto. Ad esempio, un risultato positivo del Borussia Dortmund contro il St. Pauli è visto come probabile, mentre si prevede molta incertezza tra Bochum e Hoffenheim.

Il campionato tedesco si conferma avvincente e pieno di colpi di scena, con ogni squadra pronta a lottare fino all’ultimo minuto per i propri obiettivi stagionali.

