Primo successo per il Lecce di Di Francesco: colpaccio al Tardini contro il Parma

parma-lecce 0-1

Parma-Lecce 0-1, alla sesta giornata arriva la prima vittoria stagionale del Lecce, che espugna il Tardini con una prestazione di carattere e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco si impone 1-0 grazie a un tiro-cross beffardo di Riccardo Sottil, che sorprende il portiere giapponese Suzuki nella prima frazione.

Lecce cinico, Parma sfortunato

Il Parma parte meglio, costruendo gioco sull’asse Bernabè-Pellegrino e spingendo con costanza sulla sinistra con Valeri, costretto però a lasciare il campo per infortunio a metà del primo tempo. Il Lecce, dopo un avvio complicato, cresce e trova il vantaggio in modo fortunoso: Sottil mette in mezzo un rasoterra velenoso che si infila alle spalle di un sorpreso Suzuki.

Dopo il gol, i ducali accusano il colpo e rischiano più volte il raddoppio, ma gli ospiti non riescono a chiudere la partita.

Ripresa senza emozioni, Lecce in gestione

Nel secondo tempo, i tanti cambi da entrambe le parti spezzano il ritmo e il match perde intensità. Il Lecce gestisce con ordine, lasciando pochi spazi al Parma, che solo nel finale prova il tutto per tutto: Cutrone sfiora il pareggio con un sinistro terminato di poco a lato, mentre Falcone salva il risultato respingendo un colpo di testa di Delprato.

Tre punti d’oro per Di Francesco

La vittoria consente ai salentini di lasciare l’ultimo posto in classifica e affrontare la sosta per le Nazionali con morale alto. Situazione opposta per il Parma di Cuesta, che alterna buone trame di gioco a lunghe fasi di sterilità offensiva.

Nonostante il tanto possesso palla, il progetto di Cuesta — una sorta di tiki-taka ispirato al primo Guardiola — non sembra ancora dare i risultati sperati. Il Lecce, invece, ritrova compattezza e fiducia proprio nel momento più delicato della stagione.

