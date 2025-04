Home | Meteo, brutte notizie per molti italiani: weekend rovinato, ecco per chi

Il colonnello Mario Giuliacci ha fornito le sue previsioni meteo per il weekend. Ci sono brutte notizie purtroppo per molti italiani. Il noto meteorologo, infatti, prevede un brusco cambiamento del tempo per il fine settimana delle Palme. Queste previsioni, però, non valgono per tutta l’Italia, ma solo per una parte del paese. (Continua…)

Previsioni meteo weekend, brutte notizie per molti italiani

