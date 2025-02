Meteo, stop al freddo: torna il bel tempo. Ecco dove e quando

Finalmente nel nostro paese sta per arrivare una pausa dall’inverno. Nei prossimi giorni stop al freddo e ritorno delle belle giornate con un’aria più mite. L’anticiclone subirà un lieve attacco sul finire della settimana ad opera di un fronte atlantico, ma come riportano gli esperti di 3BMeteo, il tempo si manterrà stabile, con una chiara prevalenza di sole. Temperature in lieve aumento. Avremo un assaggio di primavera. (Continua…)

Meteo, stop al freddo in Italia

La perturbazione che ha contrassegnato gli ultimi giorni nel nostro paese verrà presto indebolita dall’azione dell’anticiclone. Sole e schiarite non solo al Sud, ma anche nelle regioni settentrionali. Il clima tornerà dunque più mite in tutta l’Italia, mentre gli ultimi disturbi si attarderanno sulle isole maggiori, ma saranno solamente passeggeri. Gli italiani dunque avranno un assaggio di primavera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)