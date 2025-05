“La primavera sta sparendo”: oltre 40 gradi, allerta caldo a fine maggio

Con il mese di maggio ormai avviato verso la conclusione, numerose regioni dell’Europa meridionale stanno sperimentando un clima più tipico dei mesi estivi che della primavera. Il termometro ha superato la soglia dei 40 gradi in alcune aree, dando luogo a una situazione meteorologica anomala e preoccupante.

Previsioni meteo, allerta caldo a fine maggio

Si tratta di un fenomeno che sorprende per la sua intensità e per il periodo in cui si manifesta: le temperature così elevate sono solitamente associate ai mesi di luglio e agosto, non certo alla fine della primavera. Le condizioni atmosferiche che hanno favorito questo scenario sono legate all’arrivo di una massa d’aria calda di origine subtropicale, accompagnata da un sistema di alta pressione che mantiene stabili le temperature e impedisce l’arrivo di fronti freschi. A ciò si aggiunge un cielo perlopiù sereno, che consente al sole di esercitare la sua forza senza ostacoli, generando una radiazione solare diretta molto intensa.

Questa combinazione di fattori produce non solo giornate estremamente calde, ma anche notti poco ristoratrici: in diverse località si registrano cosiddette “notti tropicali”, durante le quali la colonnina di mercurio non scende al di sotto dei 20 gradi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)