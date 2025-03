Home | Bel tempo addio, quando tornano le piogge in Italia: la data del ribaltone

Previsioni meteo. In questi primi giorni di marzo, l’Italia ha respirato un assaggio di primavera. Su gran parte del paese splende il sole e si sono alzate leggermente le temperature. Il bel tempo, però, sembra avere le ore contate. Presto, infatti, nel nostro paese tornerà la pioggia e pare ci sia già una data del possibile ribaltone. (Continua…)

Bel tempo in Italia, ma è previsto un ribaltone

Il mese di marzo tiene subito fede alla tradizione di essere particolarmente “pazzo”. I primi giorni del nuovo mese hanno regalato giornate di bel tempo in Italia. Un assaggio di primavera per tutti coloro che sono ormai stufo del lungo inverno. Il bel tempo, però, ha le ore contate, perchè, come spesso succede nel corso di questo mese, le belle giornate saranno intervallate da altre contrassegnate da pioggia e temporali. Gli esperti del meteo hanno già indicato la data del possibile ribaltone. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)