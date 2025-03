Premier League: pronostico Chelsea-Leicester

Chelsea e Leicester si affrontano in un match cruciale per la 28° giornata di Premier League, con entrambe le squadre che cercano di consolidare le loro posizioni rispettive nella classifica. Mentre i Blues mirano a rafforzare la loro posizione europea, le Foxes lottano per la sopravvivenza nella massima serie del calcio inglese. Entrambe le formazioni sono pronte a dare il massimo sul campo dello Stamford Bridge.

Statistiche chiave del match Chelsea-Leicester

Il Chelsea, attualmente quinto in classifica, è reduce da una vittoria convincente contro il Southampton con un 4-0. Gli uomini di Maresca hanno dimostrato una solida performance, vincendo le ultime tre partite in casa con un impressionante punteggio aggregato di 9-2. Al contrario, il Leicester si trova al penultimo posto, in una fase critica del campionato, avendo perso le ultime quattro partite senza riuscire a segnare, mentre ha incassato dodici reti.

Il match vedrà le seguenti formazioni in campo:

Chelsea (4-2-3-1) : Jorgensen ; Malo Gusto , Adarabioyo , Colwill , Cucurella ; Fernandez , Caicedo ; Sancho , Palmer , Nkunku ; Neto .

: ; , , , ; , ; , , ; . Leicester (4-2-3-1): Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

Secondo le quote attuali, il Chelsea è fortemente favorito con una quota di @1.20 su NetBet, mentre la vittoria del Leicester si gioca a @12 su Sisal. Un pareggio è quotato @7.75 su Goldbet. Gli esperti scommettono su un “Gol NO“, riflettendo le difficoltà offensive del Leicester nelle recenti partite.

In conclusione, il match tra Chelsea e Leicester si preannuncia avvincente, con i Blues che cercano di mantenere la loro solida forma in casa e le Foxes che lottano per evitare la retrocessione. Le quote suggeriscono una partita a favore dei padroni di casa, con possibilità di punteggi finali come 3-0, 2-1 o un raro 0-0.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!