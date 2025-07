Popovici re della velocità: oro mondiale nei 100 stile libero e nuovo record europeo

Tre anni dopo Budapest, David Popovici si riprende la scena della velocità mondiale nel nuoto. Ai Mondiali di Singapore 2025, il fenomeno romeno vince l’oro nei 100 stile libero con uno strepitoso 46″51, nuovo record europeo, bissando il titolo vinto due giorni fa nei 200 sl.

Una prova di forza assoluta, favorita anche dall’assenza a sorpresa del primatista del mondo Pan Zhanle, eliminato in semifinale. Sul podio con Popovici salgono lo statunitense Jack Alexy (argento) e l’australiano Kyle Chalmers, bronzo e al terzo metallo iridato in carriera nella distanza.

David Popovici turns on the afterburners on the back half and secures his win on the 100m Freestyle! 👀



Two days after winning the 200m Freestyle💥🥇#AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/5CKOsQYUo6