“Pomeriggio 5”, attimi di panico in diretta: cos’è successo

Nella puntata di ieri di “Pomeriggio 5“, la conduttrice Myrta Merlino ha vissuto attimi di panico durante la diretta. Non se lo sarebbe mai aspettato ed è stata costretta a gestire un imprevisto mentre conduceva il programma di Canale 5. (Continua…)

Tutto su “Pomeriggio 5”

“Pomeriggio Cinque” è un programma televisivo di genere talk show e rotocalco. Va in onda su Canale 5 dal 1º settembre 2008 ed è sempre stato condotto da Barbara D’Urso ma dal 4 settembre 2023 la conduzione è passata a Myrta Merlino. Il programma è giunto alla diciassettesima edizione e viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 18:45 dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. È realizzato dalla testata giornalistica italiana Videonews e tratta le vicende legate all’attualità, alla cronaca, alla politica, all’economia, alla società, allo spettacolo e al gossip, con l’ausilio di servizi, della corrispondenza degli inviati e della presenza di ospiti e opinionisti in studio e in collegamento, pronti ad intervenire sulle varie tematiche. (Continua…)

Screenshot

Attimi di panico nella puntata di ieri

Ieri è andata in onda una nuova nuova puntata di “Pomeriggio Cinque”. Durante la diretta, la conduttrice Myrta Merlino ha vissuto attimi di panico. Mentre parlava del caso legato all’omicidio di Silvia Nowak, infatti, la padrona di casa è stata costretta a dover fare i conti con un imprevisto. Per fortuna, però, la Merlino è riuscita a gestire la situazione con serenità e soprattutto senza perdere la lucidità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)