Pogba, intervista choc: “È finita, non esisto più”

Pogba lascia il calcio. È stato uno dei migliori talenti della scorsa generazione francese. La sua stella ha brillato alla Juventus, allo United e anche con la maglia dei Blues. Di recente, però, è stato squalificato per doping e adesso pare sia molto vicino al ritiro. Le ultime dichiarazioni di Paul Pogba lasciano tutti a bocca aperta. (Continua…)

Leggi anche: Pogba, la Procura chiede 4 anni di squalifica

Leggi anche: Pogba, la squalifica può essere dimezzata: la situazione

Pogba lascia il calcio?

Paul Pogba avrebbe rilasciato una videointervista al social “hietip.sports” in cui sembrerebbe annunciare il ritiro. “È finita, Paul Pogba non esiste più“, avrebbe detto il calciatore. Il centrocampista francese attualmente è sotto contratto con la Juventus, che aveva creduto in lui dopo gli alti e bassi allo United. Il suo contratto non è stato ancora rescisso perchè si attende il ricorso contro la squalifica, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino e soprattutto dal calcio.

Il quotidiano ‘The Guardian Nigeria’ ha pubblicato alcuni estratti dell’intervista, attribuendo a Pogba queste frasi: “Già non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sono perso. Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto“.