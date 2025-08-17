Pippo Baudo, Mara Venier decide di parlare dopo la morte: “Ecco la verità”

Mara Venier ha espresso la sua profonda commozione durante un collegamento al Tg1, dove ha reso omaggio a Pippo Baudo, scomparso all’età di 89 anni. La conduttrice di Rai 1 ha sottolineato l’importanza che Baudo ha avuto non solo a livello professionale, ma anche personale, definendolo un punto di riferimento e un maestro nella sua carriera. Venier ha dichiarato di essere rimasta particolarmente colpita dalla notizia della morte, manifestando incredulità e dolore.

“Non me l’aspettavo. Era molto più di un collaboratore. Era un uomo libero e coraggioso, che non temeva di dire la verità ai potenti. Mi ha insegnato la libertà“, ha dichiarato Venier, evidenziando il valore umano e professionale di Baudo, noto per la sua indipendenza e per il coraggio nel difendere le proprie idee.

Le difficoltà affrontate da Pippo Baudo

Durante il suo intervento, Venier ha ricordato anche i momenti difficili vissuti da Pippo Baudo nel corso della sua carriera: “Ha saputo ricominciare da capo, a volte non è stato trattato bene. È stato messo da parte e ha ricominciato con umiltà da RaiTre. È sempre stato un uomo libero. Stasera siamo tutti devastati, non volevo crederci”. Queste parole sintetizzano la stima e l’affetto di Venier verso una figura centrale del panorama televisivo italiano.

