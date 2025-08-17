x

x

Vai al contenuto

Pippo Baudo, Mara Venier decide di parlare dopo la morte: “Ecco la verità”

morte pippo baudo mara venier choc

Mara Venier ha espresso la sua profonda commozione durante un collegamento al Tg1, dove ha reso omaggio a Pippo Baudo, scomparso all’età di 89 anni. La conduttrice di Rai 1 ha sottolineato l’importanza che Baudo ha avuto non solo a livello professionale, ma anche personale, definendolo un punto di riferimento e un maestro nella sua carriera. Venier ha dichiarato di essere rimasta particolarmente colpita dalla notizia della morte, manifestando incredulità e dolore.

Non me l’aspettavo. Era molto più di un collaboratore. Era un uomo libero e coraggioso, che non temeva di dire la verità ai potenti. Mi ha insegnato la libertà“, ha dichiarato Venier, evidenziando il valore umano e professionale di Baudo, noto per la sua indipendenza e per il coraggio nel difendere le proprie idee.

morte pippo baudo mara venier choc
morte pippo baudo mara venier choc

Le difficoltà affrontate da Pippo Baudo

Durante il suo intervento, Venier ha ricordato anche i momenti difficili vissuti da Pippo Baudo nel corso della sua carriera: “Ha saputo ricominciare da capo, a volte non è stato trattato bene. È stato messo da parte e ha ricominciato con umiltà da RaiTre. È sempre stato un uomo libero. Stasera siamo tutti devastati, non volevo crederci”. Queste parole sintetizzano la stima e l’affetto di Venier verso una figura centrale del panorama televisivo italiano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO