Pippo Baudo, il ricordo del compagno di scuola: “Ecco com’era alle medie”

Salvatore Portuso, classe 1937 e compagno di scuola di Pippo Baudo, ripercorre con affetto l’infanzia del grande conduttore. «Era già famoso da piccolo. Era conosciuto da tutti per questa sua tendenza di artista», racconta Portuso, ricordando un giovane già distinto e originale.

Altezza e umiltà innata

Nella memoria di Portuso, Baudo emerge come una figura speciale: «Dalla scuola media è stato sempre alto, direi che ha preso il volo. Se c’è una cosa da apprezzare è che lui non conosceva la presunzione e la superbia. Una persona di una signorilità immensa e sconfinata e di una cultura immensa». Un ritratto che svela un talento accompagnato da incredibile umanità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva