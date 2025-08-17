Home | Pippo Baudo, chi sono le ex mogli e cosa fanno oggi

La vita sentimentale di una leggenda della televisione come Pippo Baudo si dipana tra amori clandestini, matrimoni da copertina e relazioni che hanno lasciato un segno profondo nel cuore del pubblico. Ma chi erano le donne che hanno condiviso la sua strada, e che cosa fanno oggi?

Mirella Adinolfi: amore segreto e un figlio rivelato

Il primo grande amore di Pippo fu quello con Mirella Adinolfi. La loro relazione clandestina diede vita al figlio Alessandro, nato nel 1962. Solo nel 1996, in seguito a una vicenda legale, Baudo lo riconobbe ufficialmente. Alessandro ha scelto la musica soul e blues, ha vissuto per anni in Australia, dove ha ottenuto buoni risultati come musicista. Nel 2022 è tornato in Italia, trasferendosi a Terni per stare vicino al padre. Oggi Alessandro è felice padre – suo figlio Sean, nato nel 1990, lo ha reso nonno nel 2010.

Angela Lippi: prima moglie, seconda vita

Il matrimonio di Baudo con Angela Lippi è stato ufficialmente il primo. Dalla loro unione nacque Tiziana, nel 1970. Cresciuta accanto al padre negli studi televisivi, Tiziana è stata a lungo la sua assistente personale e segretaria . Oggi lavora per RTL 102, dove si occupa di relazioni esterne e organizzazione eventi. Sposata dal 2009 con lo speaker radiofonico Mirko Mengozzi, è madre dei gemelli Nicholas e Nicole, nati nel 2010.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva