Pierre Kalulu, non c’è pace per il difensore del Milan. Tornato tra i selezionati verso la fine di febbraio dopo un lungo stop a seguito di un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano per oltre due mesi, il difensore francese si ritrova costretto nuovamente agli spalti. Uno stiramento del legamento collaterale mediale: questo il risultato degli esami strumentali a cui è stato sottoposto stamattina l’ex giocatore del Lione, uscito dopo il primo tempo durante Verona-Milan. Pioli, quindi, perde un elemento importante per la difesa proprio nel momento cruciale della stagione.

Colpito da una sfortunata serie di infortuni muscolari, Pierre Kalulu ha accumulato solamente 8 apparizioni da inizio stagione, di cui soltanto una da titolare. Nello specifico, il 25 ottobre ha giocato contro il Psg in Champions League (2-1). Pochi giorni dopo è stato schierato contro il Napoli in campionato, ma è stato costretto a uscire per un infortunio al tendine del retto femorale sinistro: da allora è tornato in campo solo il 10 marzo con l’Empoli. Ha giocato per 27 minuti, diventati un’intera partita giovedì scorso nella sfida contro lo Slavia Praga in Europa League. Ora, un altro stop e l’inizio di un trattamento conservativo: sarà fuori per circa un mese e mezzo.