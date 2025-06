Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: “Louis è innocente, ma..”

In apertura della nuova trasmissione Ore 14 sera, condotta da Milo Infante e dedicata ai grandi casi irrisolti della cronaca italiana, riflettori puntati sul delitto di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini nel 2023. In studio, per la prima volta in diretta televisiva, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l’uomo in carcere da quasi due anni con l’accusa di omicidio, per il quale è stato appena richiesto il rinvio a giudizio. La sua è una testimonianza intensa, che segna un punto di svolta pubblico nella narrazione di uno dei casi più controversi degli ultimi mesi.

Bartolucci: “Louis è innocente. Se fosse colpevole, non starei al suo fianco”

Durante il faccia a faccia con Milo Infante, Valeria Bartolucci ha ribadito con fermezza la sua convinzione: Louis Dassilva non è l’assassino di Pierina Paganelli. “Anche io, come i familiari di Pierina, voglio chiarezza. Voglio che il colpevole venga trovato e punito, ma non che venga punito uno qualunque”, ha dichiarato. Con voce ferma ha spiegato come la Procura avrebbe indirizzato le indagini da subito verso suo marito: “È stato come se qualcuno li avesse imbeccati”. Nonostante il dolore personale, Bartolucci ha scelto di sostenere Dassilva nel suo percorso giudiziario: “Se fosse colpevole non lo difenderei. Non voglio vivere accanto a un assassino”.

Il rapporto con l’amante del marito: “Non avrei mai voluto Manuela nella mia vita”

Il confronto in studio ha anche toccato uno degli aspetti più delicati della vicenda: il ruolo di Manuela Bianchi, l’amante del marito. Bartolucci non ha nascosto l’amarezza: “Non avrei mai voluto farla entrare nella mia casa”. Sconcertata dalle intercettazioni in cui la Bianchi la definisce “morbosa”, Bartolucci ha replicato: “Mi pare invidiosa. Mai successo che io volessi abbracciarla sempre. Era lei a presentarsi a casa mia a ogni ora. Cercavo solo di starle vicino: suo marito era in ospedale, e con la suocera non andava d’accordo”. Parole che lasciano trasparire il disagio di una donna travolta da dinamiche personali diventate parte di un’inchiesta penale.

