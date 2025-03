Perugia-Ascoli: scopri il pronostico e le statistiche

Nel mondo del calcio italiano, la Serie C rappresenta una competizione ricca di imprevisti e sorprese, con squadre che lottano strenuamente per la promozione o per evitare la retrocessione. L’incontro tra Perugia e Ascoli, in programma per lunedì sera, è un esempio emblematico di questa dinamica, con entrambe le squadre desiderose di invertire la rotta negativa che le ha viste protagoniste fino ad ora.

Statistiche e quote del match Perugia-Ascoli

Il Perugia, attualmente in difficoltà, non riesce a trovare continuità nei risultati, complice una striscia di tre sconfitte consecutive. La squadra umbra ha infatti collezionato 11 sconfitte stagionali, scivolando pericolosamente verso la zona playout. Nonostante ciò, il Renato Curi è stato spesso un baluardo, con 19 dei 29 punti totali ottenuti in casa. D’altra parte, l’Ascoli, ex partecipante alla Serie B, sta affrontando una stagione altrettanto deludente, con un rendimento migliore in trasferta rispetto alle gare casalinghe. Con 17 punti ottenuti lontano dal Del Duca, i marchigiani sperano di continuare sulla scia della recente vittoria per 2-1 contro il Pescara.

Il pronostico del match è incerto, con le quote che riflettono un equilibrio tra le due formazioni. La vittoria del Perugia è quotata a 2.15, mentre il successo dell’Ascoli è valutato a 3.50, con il pareggio che si attesta attorno a 3. La possibilità di vedere entrambe le squadre segnare è leggermente meno probabile, mentre il risultato under 2.5 sembra più realistico, con una quota di 1.57 rispetto all’over quotato a 2.25. L’analisi dei precedenti vede i “Grifoni” in vantaggio, avendo vinto l’andata per 1-0, risultato frequente negli ultimi quattro scontri diretti.

Con la salvezza a soli due punti per il Perugia e i playoff sempre più lontani per l’Ascoli, la sfida di lunedì sera si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. Un successo potrebbe essere il trampolino di lancio necessario per ritrovare fiducia e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Le quote attuali parlano di un match equilibrato, con il pareggio che sembra l’esito più probabile.

