Per la Juventus il mercato non è ancora finito: una suggestione e un rischio per Tudor

La Juventus torna a guardarsi dentro. le ultime partite hanno riacceso i riflettori su un centrocampo che filtra poco e che mette in difficoltà la difesa. L’attacco non si discute, ma la mediana costruita da Tudor ha bisogno di nuova linfa. Un problema emerso in modo molto chiaro in queste prime partite. Ecco perché, in vista del mercato di gennaio, cominciano a circolare nomi importanti in entrata. Giocatori che potrebbero riportare equilibrio in campo.

🇵🇹⚡️Francisco #Conceição risponde presente: c’è anche lui in mezzo alla batteria offensiva di alta qualità della #Juventus.



Tra la stanchezza generale, a Verona il portoghese è stato una delle poche note positive e anche contro l’Atalanta il suo contributo puó essere importante. pic.twitter.com/YiJqE4PLWG — LineaJuve24 (@LineaJuve24) September 22, 2025

Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che la Signora corteggia da anni. Il contratto con l’Al Hilal di Simone Inzaghi scadrà a giugno e questo scenario apre spiragli interessanti: l’operazione potrebbe chiudersi con una cifra contenuta, visto che il giocatore ex Lazio si libererebbe a parametro zero tra pochi mesi. La volontà del serbo di tornare in Europa fa il resto.

Nonostante i 30 anni e il fatto di essere rimasto lontano per parecchio tempo dal grande calcio, Milinkovic-Savic resta un profilo capace di alzare il livello della mediana bianconera. L’idea sarebbe quella di inserirlo gradualmente, dando respiro a Thuram, apparso in debito d’ossigeno sia con il Borussia Dortmund sia a Verona.

Se il centrocampo è il reparto da rinforzare, la difesa deve essere blindata. Sì, perché arrivano sirene dall’Inghilterra che hanno come destinatario Gleison Bremer. Nonostante il lungo stop per infortunio, il brasiliano è considerato un elemento decisivo e non è un caso che la prima frenata in campionato sia arrivata nel giorno in cui Tudor lo ha fatto rifiatare.

Liverpool e Manchester United avrebbero inserito Bremer tra le priorità per il prossimo mercato, se non addirittura già per gennaio. La Juve prepara le contromosse: trattenere uno dei pilastri su cui ricostruire il futuro è un imperativo. Ma serviranno argomenti solidi e probabilmente un’offerta importante sull’ingaggio per resistere alla Premier League.

