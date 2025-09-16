Pazza Juventus: incredibile rimonta all’ultimo respiro grazie a un grande Vlahovic

All’Allianz Stadium di Torino una pazza Juventus acciuffa un pareggio ormai insperato quando il tempo sta per scadere: dopo la goleada contro l’Inter, arriva un 4-4 spettacolare contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League. I bianconeri acciuffano il pari con due reti oltre il 90’, riacciuffando una partita che sembrava già persa.

Show di Kenan Yildiz con un gol, un assist e un palo, e di Dusan Vlahovic, entrato nella ripresa per firmare una doppietta da centravanti puro e l’assist decisivo del pari. L’ultimo colpo, al 96’, porta la firma di Lloyd Kelly.

L’inizio è lento e prudente. La Juve, in maglia nera e con la fascia da capitano a Gleison Bremer, soffre le accelerazioni avversarie ma costruisce qualcosa sulla catena di destra con Andrea Cambiaso e Weston McKennie. Dall’altra parte il Dortmund si affida alle verticalizzazioni di Adeyemi e Guirassy. Nel primo tempo poche emozioni: solo un tiro da lontano di Khephren Thuram al 4’ costringe Kobel alla deviazione in extremis.

Nella ripresa la gara impazzisce. Al 52’ Guirassy serve Adeyemi che, libero di calciare, infila Di Gregorio per l’1-0. La Juve, lenta in marcatura, rischia subito il raddoppio ma si salva su un’incursione di Guirassy. Igor Tudor cambia: dentro Vlahovic per David e Joao Mario per McKennie. La risposta è immediata: al 64’ Yildiz riceve al limite e inventa un magnifico destro sotto l’incrocio per l’1-1.

Il pareggio dura appena un minuto. Nmecha al 65’ fulmina Di Gregorio per l’1-2, poi al 68’ Vlahovic risponde su assist di Yildiz con un destro potente: 2-2 e Allianz in delirio. Ma il Borussia Dortmund è spietato: Couto ruba palla a Thuram e sorprende Di Gregorio sul primo palo per il 3-2. Nel finale, dopo un palo di Yildiz, arriva il rigore del possibile k.o. definitivo: Bensebaini spiazza Di Gregorio all’86’ per il 4-2.

Juventus, la rimonta incredibile

Sembra finita ma la Juve non ci sta. Al 94’ Kalulu pesca Vlahovic che di rapina sigla il 3-4. Al 96’ ancora Vlahovic, questa volta in versione assistman, mette in mezzo per Kelly che di testa insacca il clamoroso 4-4. Check Var e convalida: Tudor esplode di gioia.

La Juventus conquista così un pareggio insperato dopo una partita piena di colpi di scena e di errori difensivi, ma anche di grandi giocate là davanti. Tudor evita la sconfitta grazie alla determinazione dei suoi uomini chiave e alla doppietta di Vlahovic, ancora decisivo. Un punto che pesa per la classifica e per il morale, con il pubblico dell’Allianz Stadium che applaude una squadra pazza ma mai doma.

