Passeggino sfugge alle mani della nonna, poi il dramma

Una passeggiata tranquilla si è trasformata in un incubo lungo le sponde della Dora Riparia, a Torino. Era la mattina di martedì 7 settembre quando un neonato di appena tre mesi è precipitato nel fiume insieme al suo passeggino, sfuggito al controllo della nonna. L’episodio è avvenuto nei pressi di lungo Dora Firenze, proprio di fronte al Campus universitario Luigi Einaudi.

Il passeggino scivola e finisce nel fiume

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava spingendo il passeggino lungo la passerella pedonale di corso Verona. Per motivi ancora da accertare, la carrozzina avrebbe improvvisamente iniziato a muoversi da sola, scivolando lungo un tratto in pendenza e sfuggendole di mano.

In pochi secondi, il passeggino ha percorso circa tre metri, impattando sull’argine in cemento prima di terminare la corsa sul greto della Dora Riparia. La scena, avvenuta in pieno giorno, ha sconvolto i passanti che hanno assistito impotenti ai drammatici istanti.

Studenti e passanti in soccorso

Alcuni studenti del campus universitario, testimoni dell’incidente, si sono precipitati sul posto per aiutare la nonna, visibilmente sotto shock. Una giovane soccorritrice è riuscita ad avvicinarsi al passeggino e a prendere in braccio il neonato, mantenendolo stabile e sotto controllo fino all’arrivo dei sanitari.

Nel frattempo, è partita la chiamata d’emergenza al 118, e in pochi minuti la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita, insieme al nucleo speleo-alpino-fluviale, che ha messo in sicurezza l’area.

